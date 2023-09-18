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Тестовый запуск 5G, РЭБ и цифровизация образования: Федоров рассказал о планах Минцифры на 2024 год

18 сентября, 2023 понедельник
23:46
Общество Михаил Федоров

Михаил Федоров рассказал о планах Минцифры на 2024 год, который включает совместные проекты с другими министерствами, дальнейшую цифровую трансформацию страны и производство БПЛА.

Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

Новое "Действие"

Во время мероприятия "Редколлегия. Саммит" Михаил Федоров рассказал, что появится новое "Действие Oficce" для госслужащих, а после нее приложения и для других сфер, например, "Действие Military".

"Система будет понимать, что вы госслужащий. Так появится отдельный профиль в "Действии", специфические услуги и возможности. Например, сделать опрос внутри министерства, предложить идеи, наградить коллегу. Также в сервис интегрирован Google Workspace", - заявил Федоров.

Также будет возможность взять отгул, отпуск или больничный, что позволит оптимизировать 10-20% рабочих процессов. Федоров считает, что другие министерства также захотят присоединиться к работе над приложением.

"Мечта" для учащихся и педагогов

В ходе перезагрузки минобразования появится новое приложение "Мрия", запуск которого планируется в конце 2023 года для первых нескольких десятков школ, а уже к концу 2024 года 100% школ планируют перевести на новую систему.

"Учащиеся будут получать оценки, будут видеть фидбек от учителя. Родители – прогресс ребенка, пришел ли он в школу, находится ли в бомбоубежище. Мы внедряем новый инструмент оценивания. Вы будете видеть сильные стороны ребенка", - рассказал Федоров.

Пилотная версия 5G

Михаил Фёдоров анонсировал запуск пилотной версии 5G, который планируется на 2024 год. Также работают над улучшением 4G связи, потому что часть оборудования перемещалась в регионы, которые в этом нуждались.

Поблагодарил Федоров Илона Маску и подчеркнул, что среди всех владельцев частных компаний он внес наибольший вклад в будущую победу Украины.

Представьте, что сейчас вообще нет связи. У военных нет сети 4G и 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск. Starlink не так просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше".

Производство БПЛА и РЭБ

Федоров подчеркнул, что одной из главных целей на следующий год является обеспечить все силы обороны, достаточным количеством БПЛА и отметил, что в этом году производство дронов увеличилось в 120-140 раз.

Около 90 украинских компаний производят более 100 дронов ежемесячно, а всего на рынке около 230 производителей, количество которых постоянно растет, но и у россиян становится больше дронов и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Если в этом году мы делали "Армию дронов", то в следующем сделаем "Армию РЭБ", - сообщил Федоров.

  • 29 августа Минцифры сообщило, что создало бесплатный образовательный сериал для платформы Дія. Образование, который поможет овладеть искусственным интеллектом ChatGPT и научит правильно использовать его.
Украина
образование
Война с Россией
Дія
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