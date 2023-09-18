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Тесто на пирожки. На молоке, дрожжах и воде
В статье мы познакомим вас с быстрыми рецептами дрожжевого теста для пирожков на молоке и воде
Пышное дрожжевое тесто на пирожки на молоке
Ингредиенты на тесто:
- молоко – поллитра
- два яйца
- дрожжи свежие – 20 г
- соль – одна чайная ложка
- сахар – полторы столовые ложки
- мука – три стакана
- разрыхлитель - 1 чайная ложка или пол чайной ложки соды
- соду нужно погасить несколькими каплями уксуса
Пошаговый рецепт приготовления теста на пирожки:
- наливаем молоко в эмалированную чашку
- добавляем сахар
- добавляем соль
- размешиваем
- ставим молоко на огонь
- разогреваем до температуры 35 градусов
- растворяем в молоке дрожжи
- добавляем треть нашей муки
- хорошо перемешиваем
- накрываем чашку пакетом
- убираем в теплое место на 15 мин.
- вбиваем в опару яйца
- добавляем разрыхлитель
- добавляем остатки муки
- на доску насыпаем немного муки
- кладем на нее тесто
- замешиваем руками 7 минут
- смазываем тесто небольшим количеством подсолнечного масла
- убираем тесто в посудину
- накрываем
- оставляем подниматься.
Фото: www.freepik.com
Быстрое тесто на пирожки на воде
Ингредиенты:
- растительное масло – полстакана
- вода – полстакана
- пшеничная мука – два с половиной стакана
- разрыхлитель – одна чайная ложка
- щепотка соли
Пошаговый рецепт приготовления:
- вливаем в глубокую тарелку растительное масло
- добавляем в жидкость полстакана горячей воды
- всыпаем сюда соль
- тщательно размешиваем
- в раствор через сито всыпаем муку
- добавляем разрыхлитель.
- вымешиваем тесто
- накрываем тесто пленкой
- кладем в теплое место на полчаса
- печем пирожки.
Приятного аппетита!
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