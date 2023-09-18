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Тесто на пирожки. На молоке, дрожжах и воде

18 сентября, 2023 понедельник
18:21

В статье мы познакомим вас с быстрыми рецептами дрожжевого теста для пирожков на молоке и воде

Пышное дрожжевое тесто на пирожки на молоке

Ингредиенты на тесто:

  • молоко – поллитра
  • два яйца
  • дрожжи свежие – 20 г
  • соль – одна чайная ложка
  • сахар – полторы столовые ложки
  • мука – три стакана
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка или пол чайной ложки соды
  • соду нужно погасить несколькими каплями уксуса

дріжджове тісто на пиріжки

Пошаговый рецепт приготовления теста на пирожки:

  • наливаем молоко в эмалированную чашку
  • добавляем сахар
  • добавляем соль
  • размешиваем
  • ставим молоко на огонь
  • разогреваем до температуры 35 градусов
  • растворяем в молоке дрожжи
  • добавляем треть нашей муки
  • хорошо перемешиваем
  • накрываем чашку пакетом
  • убираем в теплое место на 15 мин.
  • вбиваем в опару яйца
  • добавляем разрыхлитель
  • добавляем остатки муки
  • на доску насыпаем немного муки
  • кладем на нее тесто
  • замешиваем руками 7 минут
  • смазываем тесто небольшим количеством подсолнечного масла
  • убираем тесто в посудину
  • накрываем
  • оставляем подниматься.

дріжджове тісто на пиріжки

Фото: www.freepik.com

Быстрое тесто на пирожки на воде

Ингредиенты:

  • растительное масло – полстакана
  • вода – полстакана
  • пшеничная мука – два с половиной стакана
  • разрыхлитель – одна чайная ложка
  • щепотка соли

Пошаговый рецепт приготовления:

  • вливаем в глубокую тарелку растительное масло
  • добавляем в жидкость полстакана горячей воды
  • всыпаем сюда соль
  • тщательно размешиваем
  • в раствор через сито всыпаем муку
  • добавляем разрыхлитель.
  • вымешиваем тесто
  • накрываем тесто пленкой
  • кладем в теплое место на полчаса
  • печем пирожки.

Приятного аппетита!

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2023, понедельник
18 сентября
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