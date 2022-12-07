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Тесто для вареников. Рецепт
Как приготовить мягкое и эластичное тесто для вареников? Вареники – блюдо, которое может иметь совершенно разный вкус. Например, вареники с картофелем, сыром, капустой, вишней и т.д. Но тесто для каждого подвида вареников всегда готовят одинаково. И вкус его – важен
Ингредиенты:
- От 500 до 600 г муки
- 250 мл воды
- Одно яйцо
- Две столовые ложки растительного масла
- Одна чайная ложка соли
Приготовление теста на вареники:
- В удобную емкость наливаем воду
- Добавляем яйцо
- Перемешиваем
- Добавляем соль и масло
- Снова перемешиваем
- Далее просеиваем муку
- Высыпаем ее на стол
- Делаем в муке небольшое углубление в самом центре
- Вливаем в углубление воду с яйцом, солью и маслом.
- Замешиваем тесто с краев по кругу до середины, чтобы постоянно образовывался шар
- Тщательно вымешиваем наше тесто не менее 15 минут
- Тесто не должно липнуть к рукам, если липнет, то крошечными небольшими порциями добавляем муку.
- Шарик из теста готов
- Накрываем его влажным полотенцем
- Оставляем "выстояться" на полчаса
- Разделяем уже готовое тесто на части
- Из этих частей вытягиваем "колбаски"
- Разрезаем наши колбаски на кусочки
- Рабочую поверхность для раскатывания кусочков предварительно присыпаем мукой
- А дальше раскатываем скалкой наши кусочки на кружочки под вареники
Вне рецепта теста на вареники:
- В готовые кружочки теперь можем накладывать именно ту начинку, которую приготовили заранее
- Плотно слепляем края в форме полумесяца
- Вареники почти готовы
- Бросаем их в кипяток, варим и наслаждаемся любимым блюдом!
Приятного тебе аппетита!
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