Об этом сообщает МОН.

Вместо традиционных для украинских абитуриентов вступительных экзаменов (внешнее независимое оценивание (ВНО), единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ)) 2022 запланировано проведение следующих тестирований:

национального мультипредметного теста (НМТ) – его будут сдавать при поступлении для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), конъюнктурные и медицинские специальности (в частности, контракт);

магистерского комплексного теста (МКТ) – для поступления в магистратуру на специальности 081 "Право" и 293 "Международное право"; магистерского теста учебной компетентности (МТУК) для поступления в магистратуру по специальностям отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 кроме специальности 293 "Международное право").

Национальный мультипредметный тест (НМТ) состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам – украинский язык, математика, история Украины.

Участникам НМТ обязательно сохранить информацию из сообщения от Centr_ZNО: эти данные необходимы для входа на свою информационную страницу.

Если участник не получил мобильного сообщения, он может позвонить по специальной горячей линии и получить соответствующие данные. Полученная информация необходима, чтобы узнать дату и место прохождения тестирований, а также получить свои результаты.

Иностранцам, чтобы поступить в университет Украины в 2022 году, нужно сделать следующие 5 шагов.





Национальный мультипредметный тест будет проходить в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальная: 12-16 сентября.

До 7 июня (включительно) идет этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу:

с 20 мая по 7 июня;

с 21 июня по 7 июля.

Те выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не подтвердят своего участия в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

После прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 21 области Украины и Киеве. А также утвержден перечень зарубежных пунктов для проведения НМТ. Провести тестирование запланировано в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

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