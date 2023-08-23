Тестирование услуг в Дии для моряков завершено. Как воспользоваться

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

По результатам тестирования выдано 46 квалификационных документов, более 200 моряков записались на квалификационный экзамен (CES 6.0).

Для моряков через портал Дия доступны две ключевые услуги:

присвоение или подтверждение звания/квалификации;

запись на квалификационный экзамен (CES 6.0) для последующего получения квалификационных документов.

Весь процесс от подачи заявления до получения решения Государственной квалификационной комиссии, которое моряк получает в Дии и на электронную почту, занимает не более 5 дней.

После этого представитель Администрации судоходства ставит подпись, а моряк автоматически получает электронный образец такого документа в личном кабинете на портале Дия.

Оригинал документа моряк забирает у Администрации судоходства либо лично, либо через своего представителя. В случае отказа в выдаче документа через портал Дия можно быстро подать апелляционную жалобу.

Для того чтобы воспользоваться услугами, достаточно зарегистрироваться на портале Дия и с помощью электронной подписи выбрать необходимый сервис и подать заявление.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реформы дипломирования моряков полностью изменился формат получения услуг. Теперь моряк из любой точки мира может быстро и без контакта с должностными лицами получить необходимые для работы документы, а государственный сервис защищает от получения поддельных документов и коррупционных схем.

"Полгода борьбы с теми, кто много лет привык зарабатывать миллионы на украинских моряках. Больше не будет сложных и непрозрачных процессов подачи, выдачи, посторонних посредников. Все будет максимально прозрачно и просто согласно международным требованиям и стандартам", - прокомментировал Кубраков.

Представленные моряком документы обрабатывают сотрудники Администрации судоходства, где каждый шаг сотрудника фиксируется, а аудиторский след невозможно уничтожить.

Предварительные результаты реформы

Ранее, 4 августа, пресс-служба портала Действие проинформировала, что услуга впервые прошла проверку на практике. Вахтенный механик подал заявку на портале Дия, прошел проверку и получил уведомление о готовности документов. Электронная копия документа отразилась в личном кабинете, а оригинал ожидает возвращения владельца из рейса.

8 августа Минцифры сообщило, что бета-тестирование услуги записи на прохождение квалификационного теста CES 6.0 для моряков завершено, а услуга уже доступна на портале Дия.