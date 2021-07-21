Тестирование по украинскому языку для госслужащих: в правительстве объяснили, что будет в случае несдачи экзамена

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - подчеркнул Немчинов.

По его словам, экзамен по государственному языку чиновникам нужнобыло сдавать и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.

"Конечно, такая норма присутствовала, но не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и по некоторым категориям должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее обходят или не показывают необходимый уровень", - отметил Немчинов.

Министр добавил, что коррупционная составляющая при сдаче этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.

Правительство в апреле приняло постановление, которым определило порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.

16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению украинским языком.

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