Тестирование по украинскому языку для госслужащих: в правительстве объяснили, что будет в случае несдачи экзамена
Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что будет с госслужащими, не сдавшими экзамен на знание государственного языка
Об этом он сообщил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.
"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - подчеркнул Немчинов.
По его словам, экзамен по государственному языку чиновникам нужнобыло сдавать и раньше, но теперь они обязаны документально подтвердить его результат.
"Конечно, такая норма присутствовала, но не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и по некоторым категориям должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов ее обходят или не показывают необходимый уровень", - отметил Немчинов.
Министр добавил, что коррупционная составляющая при сдаче этого теста исключена, поскольку чиновники не контактируют с человеком, который определяет уровень их знания государственного языка.
- Правительство в апреле приняло постановление, которым определило порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком для претендентов на должности в государственной службе.
- 16 июля стартовала регистрация на экзамен по владению украинским языком.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное