Тестирование на благонадежность "завалили" 10% работников таможни, - Минфин

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, по результатам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможни 56% показали положительный результат по всем трем тестам проекта: на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, тест на общие способности, тест на благонадежность. В то же время, 10,5% таможенников не рекомендованы к продолжению службы.



По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Драганчука, профессиональные знания и добропорядочность должны проверяться системой, а соответствующие последствия для работников таможенных органов, в случае непрохождения такой проверки, должны быть четко урегулированы на уровне закона.



"Такая системность должна стать залогом объективности назначений на должность и продвижения по службе", - подчеркнул Драганчук.



По информации Минфина, в тестировании приняли участие 9 048 таможенников, 495 из которых получили отличный результат по всем трем тестам. Наибольший процент отличников - на Буковинской и Полесской таможнях.



Кроме того, высокий уровень благонадежности показала Полесская таможня в Хмельницкой области - 75%, Северная таможня в Черниговской области - 65,3%, Киевская таможня в Черкасской области - 69,5%, а наибольшее количество рекомендованных к прохождению службы лиц - на Азовской таможне (22,6%).



В ведомстве добавили, что лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и на общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровска, яЧерноморская и Энергетическая таможни - около 90% служащих успешно сдали тесты.

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