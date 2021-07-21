Тестирование на благонадежность "завалили" 10% работников таможни, - Минфин
Более половины таможенников показали положительный результат на всех трех составляющих тестирования, в то же врмя 10,5% - не рекомендованы к продолжению службы
Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, по результатам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможни 56% показали положительный результат по всем трем тестам проекта: на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, тест на общие способности, тест на благонадежность. В то же время, 10,5% таможенников не рекомендованы к продолжению службы.
По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Драганчука, профессиональные знания и добропорядочность должны проверяться системой, а соответствующие последствия для работников таможенных органов, в случае непрохождения такой проверки, должны быть четко урегулированы на уровне закона.
"Такая системность должна стать залогом объективности назначений на должность и продвижения по службе", - подчеркнул Драганчук.
По информации Минфина, в тестировании приняли участие 9 048 таможенников, 495 из которых получили отличный результат по всем трем тестам. Наибольший процент отличников - на Буковинской и Полесской таможнях.
Кроме того, высокий уровень благонадежности показала Полесская таможня в Хмельницкой области - 75%, Северная таможня в Черниговской области - 65,3%, Киевская таможня в Черкасской области - 69,5%, а наибольшее количество рекомендованных к прохождению службы лиц - на Азовской таможне (22,6%).
В ведомстве добавили, что лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и на общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровска, яЧерноморская и Энергетическая таможни - около 90% служащих успешно сдали тесты.
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