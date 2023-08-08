Когда-то давно, еще в начале украинской независимости, когда к власти пришли доля вчерашних диссидентов и большинство перекрашенных коммунистов, один из "инакомыслящих" Юрий Бадзе изобразил коллективный портрет Верховной Рады тогдашнего образца: "... Когда я сегодня вижу перекошенное от ярости лицо "демократов" ", потрясающих "оппозиционными" кулаками перед глазами "партократов", голову Верховной Рады и президента, в моем воображении возникают уродливые гримасы большевизма...".

С тех пор прошло много времени, и даже в страшном сне трудно было представить, что большевизм вновь откроет свои метастазы в Украине 20-х годов XXI века. Но это так. И это закономерно в стране, где популизм играет первые скрипки во властной системе, а он, популизм, знает, был главным инструментом большевиков ленинского разлива.

Как вы думаете, кто попытался внести в парламент демократической страны законопроект о возможности произвольно изымать у граждан их имущество и землю? Конечно, — "Слуга народа". Въехавшая под купол Верховной Рады политическая сила на хайпе своего лидера, обещавшего "посадки", "борьбу с коррупцией", лицемерно наделившего каждого украинца титулом "президента", при этом уже в инаугурационной речи яростно нарушил Конституцию, распустив старый парламент без подлежащих тому оснований.

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Так, предусматривавший проект закона №8225 — большевистским слегном, — реквизиции частного имущества и земли в распоряжение государства на время военного положения и (внимание!) на десять лет после его отмены, — пока не прошел депутатского сита (хотя был одобрен профильным комитетом!). Но кто может утверждать, что "слуги" не вернутся к этой идее, просто протестировав форму изложения, но на самом деле настаивая на содержании документа?

А содержание – простое, как дверь: без решения суда (но по решению правительства) у вас могли отобрать земельный участок, недвижимое имущество фактически на неопределенное время и за компенсацию, рассчитанную, — нет, не независимыми экспертами, — а чиновниками Кабмина. Даже без акта приема-передачи имущества…

Вот так, точь-в-точь с описанием немецкого экономиста Норберта Нойхауза, "партисипативная демократия как концепт в конце концов приводит к большевизму". Ибо, в конце концов, это "Слуги…" носились с лозунгом "прямой демократии", разрушая институты, искажая содержание, пренебрегая Конституцией. Это Давид Арахамия недалекого 2021 года провозглашал, что принципы "Слуги народа" и Компартии Китая во многом совпадают, что он будет лично способствовать изданию в Украине труда Си Цзиньпина о государственном управлении.

К слову, обозреватели заметили крен этого образца для Арахамии в сторону откровенного сталинизма. Си уже не морочится "реквизициями", мощные бизнесмены в его стране просто "исчезают". Так случилось, например, с миллиардером Бао Фанем, работавшим в сфере высоких технологий, и Джеком Ма, владельцем Alibaba Group…

Но вернемся к нашим последователям большевизма. Вчера Виктория Сюмар сообщила о намерении "монобольшинства" ликвидировать парламентский комитет по свободе слова. Вот так "Слуги…" пробуют "слить" "проблему Шуфрича" – соратника Медведчука, которого они же назначили возглавлять этот сверхважный с точки зрения демократических принципов комитет.

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Да и в самом деле, зачем стране свобода слова, когда есть "телемарафон", финансируемый из государственного бюджета, который покупает тексты у определенной фирмы по астрономическим тарифам? Зачем свобода слова, параметры которой в марафоне цензурируются минкультом?

Поживем – увидим, что выйдет из большевистской авантюры популистов. Пока просто напомним, что в истории независимой Украины любая власть проигрывала, затеяв войну против журналистов. И зря первый руководитель Офиса президента Зеленского свысока рассказывал об их ненужности. В конце концов, и сам "выдающийся лидер" современности не излучает особых чувств к независимым СМИ. По крайней мере, на официальные пресс-конференции их обычно не приглашают.

Я уже писал, что властные популисты любят запускать "пробные шары", чтобы проверить, будут ли восприняты их фантасмагорические идеи, разбудят ли общественную дискуссию, спровоцируют ли негатив. Если происходит последнее, обычно выбирают обходные пути. Но режим военного положения, к сожалению, развязывает им руки.

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К примеру, уже несколько устаревшая история с выборами во время войны, озвученная Стефанчуком, не прекратилась на тотальной критике гражданского общества и экспертных сред. "Слуги" нашли других "экспертов", доказывающих, что решение о выборах может принять Конституционный суд.

В завершение – еще одна цитата, от историка марксизма Артура Розенберга: "Империя большевиков похожа на королевство из бессмертной сказки Андерсена. Король может разгуливать голым, поскольку тех, кто не видит его воображаемых одежд, объявляют вне законов морали. Так король шествует по большевистской империи, а направо и налево от него идут партийные сановники, ограждая его от тех, кто решится крикнуть: "Да он же совсем голый!".

Как вы думаете, о какой стране идет речь?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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