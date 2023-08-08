Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Тестирование большевизмом
OPINION

Тестирование большевизмом

Игорь Гулик
8 августа, 2023 вторник
18:04
Мнение

Как вы думаете, кто попытался внести в парламент демократической страны законопроект о возможности произвольно изымать у граждан их имущество и землю?

Когда-то давно, еще в начале украинской независимости, когда к власти пришли доля вчерашних диссидентов и большинство перекрашенных коммунистов, один из "инакомыслящих" Юрий Бадзе изобразил коллективный портрет Верховной Рады тогдашнего образца: "... Когда я сегодня вижу перекошенное от ярости лицо "демократов" ", потрясающих "оппозиционными" кулаками перед глазами "партократов", голову Верховной Рады и президента, в моем воображении возникают уродливые гримасы большевизма...".

С тех пор прошло много времени, и даже в страшном сне трудно было представить, что большевизм вновь откроет свои метастазы в Украине 20-х годов XXI века. Но это так. И это закономерно в стране, где популизм играет первые скрипки во властной системе, а он, популизм, знает, был главным инструментом большевиков ленинского разлива.

Как вы думаете, кто попытался внести в парламент демократической страны законопроект о возможности произвольно изымать у граждан их имущество и землю? Конечно, — "Слуга народа". Въехавшая под купол Верховной Рады политическая сила на хайпе своего лидера, обещавшего "посадки", "борьбу с коррупцией", лицемерно наделившего каждого украинца титулом "президента", при этом уже в инаугурационной речи яростно нарушил Конституцию, распустив старый парламент без подлежащих тому оснований.

Читайте также: Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?

Так, предусматривавший проект закона №8225 — большевистским слегном, — реквизиции частного имущества и земли в распоряжение государства на время военного положения и (внимание!) на десять лет после его отмены, — пока не прошел депутатского сита (хотя был одобрен профильным комитетом!). Но кто может утверждать, что "слуги" не вернутся к этой идее, просто протестировав форму изложения, но на самом деле настаивая на содержании документа?

А содержание – простое, как дверь: без решения суда (но по решению правительства) у вас могли отобрать земельный участок, недвижимое имущество фактически на неопределенное время и за компенсацию, рассчитанную, — нет, не независимыми экспертами, — а чиновниками Кабмина. Даже без акта приема-передачи имущества…

Вот так, точь-в-точь с описанием немецкого экономиста Норберта Нойхауза, "партисипативная демократия как концепт в конце концов приводит к большевизму". Ибо, в конце концов, это "Слуги…" носились с лозунгом "прямой демократии", разрушая институты, искажая содержание, пренебрегая Конституцией. Это Давид Арахамия недалекого 2021 года провозглашал, что принципы "Слуги народа" и Компартии Китая во многом совпадают, что он будет лично способствовать изданию в Украине труда Си Цзиньпина о государственном управлении.

К слову, обозреватели заметили крен этого образца для Арахамии в сторону откровенного сталинизма. Си уже не морочится "реквизициями", мощные бизнесмены в его стране просто "исчезают". Так случилось, например, с миллиардером Бао Фанем, работавшим в сфере высоких технологий, и Джеком Ма, владельцем Alibaba Group…

Но вернемся к нашим последователям большевизма. Вчера Виктория Сюмар сообщила о намерении "монобольшинства" ликвидировать парламентский комитет по свободе слова. Вот так "Слуги…" пробуют "слить" "проблему Шуфрича" – соратника Медведчука, которого они же назначили возглавлять этот сверхважный с точки зрения демократических принципов комитет.

Читайте также: Вместо изгнания Шуфрича, в Раде хотят уничтожить Комитет свободы слова

Да и в самом деле, зачем стране свобода слова, когда есть "телемарафон", финансируемый из государственного бюджета, который покупает тексты у определенной фирмы по астрономическим тарифам? Зачем свобода слова, параметры которой в марафоне цензурируются минкультом?

Поживем – увидим, что выйдет из большевистской авантюры популистов. Пока просто напомним, что в истории независимой Украины любая власть проигрывала, затеяв войну против журналистов. И зря первый руководитель Офиса президента Зеленского свысока рассказывал об их ненужности. В конце концов, и сам "выдающийся лидер" современности не излучает особых чувств к независимым СМИ. По крайней мере, на официальные пресс-конференции их обычно не приглашают.

Я уже писал, что властные популисты любят запускать "пробные шары", чтобы проверить, будут ли восприняты их фантасмагорические идеи, разбудят ли общественную дискуссию, спровоцируют ли негатив. Если происходит последнее, обычно выбирают обходные пути. Но режим военного положения, к сожалению, развязывает им руки.

Читайте также: Большой имитатор

К примеру, уже несколько устаревшая история с выборами во время войны, озвученная Стефанчуком, не прекратилась на тотальной критике гражданского общества и экспертных сред. "Слуги" нашли других "экспертов", доказывающих, что решение о выборах может принять Конституционный суд.

В завершение – еще одна цитата, от историка марксизма Артура Розенберга: "Империя большевиков похожа на королевство из бессмертной сказки Андерсена. Король может разгуливать голым, поскольку тех, кто не видит его воображаемых одежд, объявляют вне законов морали. Так король шествует по большевистской империи, а направо и налево от него идут партийные сановники, ограждая его от тех, кто решится крикнуть: "Да он же совсем голый!".

Как вы думаете, о какой стране идет речь?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Слуга народу
Давид Арахамия
Читайте также:
Чалий
8 августа, 2023 вторник
Война закончится, когда Россия столкнется с НАТО, - дипломат Чалый
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.65
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
17:52
Формула мира и глобальный саммит: Зеленский дал интервью журналистам Латинской Америки
17:48
Эксклюзив
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ уверенно идут вперед, в районе Роботиного ожесточенные бои, - группировка войск "Таврия"
17:43
Disney создала группу для изучения ИИ и уменьшения затрат
17:38
ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности, - представитель Еврокомиссии
17:25
Мобилизация украинцев в Канаде: Россия запустила новый фейк
16:57
Мудрик получил новый игровой номер в "Челси"
16:57
Эксклюзив
Общественная советница при Минобороны Яровая: Из-за коллизии в законе мы не понимаем, как покупать топливо для ВСУ
16:56
Перспективным способом остановить развитие атеросклероза являются инъекции важного для организма вещества DHA, - исследование
16:51
Эксклюзив
"То, что делала Гонтарева": инвестбанкир Фурса объяснил, как банковская система выдержала вторжение РФ
16:47
Жителей Киевщины и столицы предупредили о работе саперов
16:35
На территории Украины сейчас циркулирует 14 штаммов COVID-19, – Минздрав
16:27
Нардепа разоблачили на взятке в $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду
16:17
Три секунды тренировок три раза в неделю: исследование выявило, какие упражнения для мышц рук более эффективны
16:14
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
16:11
Джошуа нашел замену сопернику, дисквалифицировавшему за допинг
16:05
OPINION
Павел Климкин
Встреча в Саудовской Аравии: Запад и неЗапад начал диалог
15:59
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
15:48
В Польше починили участок нефтепровода "Дружба", на котором произошла утечка
15:40
санкции против РФ
Великобритания ввела новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину
15:39
Россияне обстреляли Купянск: ранен 14-летний парень
15:31
Подавляющая часть Украины с кратковременными дождями: прогноз на 9 августа от Натальи Диденко
15:28
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
Вагнеровцы могут готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом, - генерал-майор СБУ Ягун
15:20
Харлан назвала главную цель после скандала на ЧМ и получения олимпийской лицензии
15:01
Эксклюзив
Взрыв в Турции. Эксперт объяснил, почему случайный инцидент невозможен на современном элеваторе
14:51
Мининфраструктуры закрыло 280 международных автомобильных маршрутов, среди них – 140 в РФ
14:44
На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0
14:40
Обновлено
Число погибших в результате российских обстрелов Кругляковки Харьковской области возросло до трех
14:33
Атака ботов: подробно о том, как работает российский механизм распространения лжи в интернете, - Детали
14:31
В Херсонской области захватчики имитируют отвод войск для выявления проукраински настроенных граждан
14:27
В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд
14:13
Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей
14:10
СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ
14:09
OPINION
Почему Путин не способен на долгую войну?
14:06
OPINION
Уроки грузинского
14:00
Юань теряет основную поддержку из-за выхода компаний из Китая, - Reuters
13:44
Американские технические группы поддерживают TikTok в иске против запрета штата Монтана
13:41
Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV