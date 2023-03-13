Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление новоназначенного премьера госсовета Китая.

"Китай и Соединенные Штаты тесно взаимосвязаны экономически и обе страны только выиграли от развития друг друга", – заявил Ли Цянь.

После сессии законодательного органа Китая новый премьер подчеркнул, что в прошлом году торговля между страной и США достигла рекордного уровня – около $760 миллиардов, по данным Китая.

Ссылаясь на опыт работы начальником экономической столицы Шанхай, Ли рассказал, что топ-менеджеры транснациональных корпораций были оптимистично настроены по поводу будущего и убеждены, что только сотрудничество с другими странами является путем взаимовыгодных результатов.

Глава правительства упомянул о встрече лидеров КНР Си Цзиньпина и США – Джо Байдена на саммите G20 и их договоренности о стабилизации китайско-американских отношений.