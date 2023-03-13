"Тесно взаимосвязаны экономически": новый премьер Китая выступил за сотрудничество с США
Новый премьер Китая Ли Цянь заявил, что страна тесно взаимосвязана экономически с Соединенными Штатами Америки и стремится к сотрудничеству
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление новоназначенного премьера госсовета Китая.
"Китай и Соединенные Штаты тесно взаимосвязаны экономически и обе страны только выиграли от развития друг друга", – заявил Ли Цянь.
После сессии законодательного органа Китая новый премьер подчеркнул, что в прошлом году торговля между страной и США достигла рекордного уровня – около $760 миллиардов, по данным Китая.
Ссылаясь на опыт работы начальником экономической столицы Шанхай, Ли рассказал, что топ-менеджеры транснациональных корпораций были оптимистично настроены по поводу будущего и убеждены, что только сотрудничество с другими странами является путем взаимовыгодных результатов.
Глава правительства упомянул о встрече лидеров КНР Си Цзиньпина и США – Джо Байдена на саммите G20 и их договоренности о стабилизации китайско-американских отношений.
"Консенсус, достигнутый между лидерами Китая и Соединенных Штатов, должен быть воплощен в реальной политике и конкретных действиях", – добавил премьер.
- Напомним, в пятницу, 10 марта, депутаты всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина главой Китайской Народной Республики: это его третий срок подряд .
- Уже на следующий день Ли Цянь, экс-глава КПК Шанхая, вступил в должность премьер-министра Китая: депутаты всекитайского собрания народных представителей утвердили его назначение.
- 12 марта в КНР был назначен новый министр обороны – генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под санкциями США за сотрудничество с РФ.
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