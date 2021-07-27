Tesla впервые получила более $ 1 млрд чистой прибыли

Об этом сообщает CNBC .



Компания Илона Маска заработала с апреля по июнь 1,14 млрд долл., или 1,45 долл. в расчете за акцию. Это более чем в 10 раз превышает ее прибыль за аналогичный период прошлого года. Выручка тоже почти удвоилось, если сравнить с 2020 годом и составила около 12 млрд долл. За тот же период, в свою очередь, компания потеряла 23 млн долл. из-за падения стоимости биткоина.



Общая выручка от продажи электромобилей составил 10,21 млрд долларов. Компания также сообщила о доходах в размере 801 млн долл. от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале.



Сейчас Tesla может похвастаться рыночной стоимостью около 630 млрд долл., что намного больше, чем у любого другого автопроизводителя, и в 14 раз больше, чем стоимость компании два года назад.



Tesla ранее сообщила, что поставила на рынок 201 250 электромобилей и изготовила 206 421 машину в течение квартала, который закончился 30 июня 2021 года.

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