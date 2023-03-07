Tesla в этом году уже в пятый раз снижает цены на свои электромобили

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что версия Model S для США подешевела на 5% до 89 990 долларов, а цена на Model X была снижена на 9% до 99 990 долларов. Последнее снижение цен является уже пятой корректировкой Tesla с начала года.

В последние месяцы глава компании Илон Маск заявлял, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в увеличении заказов благодаря глобальным скидкам, введенным в январе.

На прошлой неделе на дне инвестора компании Маск сказал: "У людей чрезвычайно большое желание иметь Tesla. ограничительным фактором является их способность купить Tesla".

В январе Tesla снизила цены на свои автомобили на всех рынках, предлагая скидки до 20%, многие аналитики расценили как начало ценовой войны лидера рынка электромобилей.