Tesla в этом году уже в пятый раз снижает цены на свои электромобили
Компания Tesla снизила в США цены от 4% до 9% на свои самые дорогие электрические автомобили – Model S и Model X – это уже пятая скидка в этом году
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что версия Model S для США подешевела на 5% до 89 990 долларов, а цена на Model X была снижена на 9% до 99 990 долларов. Последнее снижение цен является уже пятой корректировкой Tesla с начала года.
В последние месяцы глава компании Илон Маск заявлял, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в увеличении заказов благодаря глобальным скидкам, введенным в январе.
На прошлой неделе на дне инвестора компании Маск сказал: "У людей чрезвычайно большое желание иметь Tesla. ограничительным фактором является их способность купить Tesla".
В январе Tesla снизила цены на свои автомобили на всех рынках, предлагая скидки до 20%, многие аналитики расценили как начало ценовой войны лидера рынка электромобилей.
- Напомним, в начале марта Tesla отозвала в США около 3,5 тысяч электрокаров Model Y из-за вероятности ненадежного крепления сидений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное