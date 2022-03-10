Tesla сохранит зарплаты работникам, защищающим Украину с оружием в руках
Компания Tesla не менее трех месяцев будет продолжать выплачивать зарплаты тем своим работникам, которые решат вернуться в Украину, чтобы защищать свой дом.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на официальное письмо компании своим сотрудникам.
"Для любых сотрудников Tesla, являющихся гражданами Украины, и которых попросили вернуться в Украину для прохождения военной службы в запасе, мы будем сохранять их работу и заработную плату в течение 3 месяцев", - говорится в письме.
Также руководство компании сообщило о других шагах, предпринятых компанией для поддержки Украины.
Так, Tesla открыла бесплатные заправки на станциях, на границах с Украиной, чтобы поддержать пострадавших от недавнего вторжения. Через несколько часов после внедрения Tesla направила местным владельцам электронную почту, сообщив, что несколько станций Supercharger вблизи Украины могут бесплатно использоваться электромобилями Tesla и другими электромобилями. Хотя Tesla официально не работает в Украине, любой из примерно 5000 владельцев Tesla в стране может получить доступ к бесплатной зарядке на отдельных станциях в Польше, Венгрии, Словакии.
В письме сотрудников Tesla также похвалили за то, что они помогли SpaceX, аэрокосмической компании, которую возглавляет генеральный директор Tesla Илон Маск, ввести в Украину свой спутниковый Интернет-сервис Starlink.
- Напомним, Илон Маск и его компании оказывают разностороннюю помощь Украине.
- Напомним, вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink.
- Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
- 28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину. Федоров попросил у компаний генераторы, питающие станции для спутникового интернета Starlink. Через сутки Илон Маск сообщил, что компания решила проблему.
- Сам Маск призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта .
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