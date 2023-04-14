Об этом сообщает Reuters.

Tesla заявила, что снизила цены на многих европейских рынках, включая Германию и Францию из-за расширения своих производственных мощностей.

В Германии Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y на 4,5–9,8%. Базовая версия Model 3 теперь стоит 41 990 евро, то есть на 2000 евро дешевле.

На прошлой неделе Tesla сообщила, что поставки в первом квартале выросли лишь на 4% по сравнению с предыдущим, несмотря на введение скидок в США, Китае, Японии, Австралии и Южной Корее, направленных на стимулирование спроса.

Через несколько дней после обнародования данных о разочаровывающих доходах Tesla компания объявила о пятом снижении цен на автомобили в этом году на рынке США. Причиной послужило то, что Вашингтон готовится ввести более жесткие стандарты, которые ограничат налоговые льготы на электромобили.

В 2022 году автопроизводитель не выполнил поставленную генеральным директором Илоном Маском цель роста поставок на 50% из-за проблем с логистикой и замедления спроса.