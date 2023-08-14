Tesla снижает цены в Китае на некоторые версии Model Y

Об этом сообщило агентство Reuters.

Автоконцерн снизил стартовые цены на обе модели на 14 000 юаней ($1 934,58). Стартовая цена Model Y Long Range снизилась на 4,5% до 299900 юаней, а стартовая цена Model Y Performance теперь составляет 349900 юаней, что на 3,8% ниже.

В том же сообщении Tesla также заявила, что предложит страховые субсидии в Китае в размере 8 000 юаней для покупателей Model 3, приобретающих заднеприводные версии Model 3 в период с 14 августа по 30 сентября.

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Teslaпредложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил , что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.

6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила , что будет давать в Китае новым покупателям своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.

20 июля сообщалось , что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о возможном продолжении снижения цен на электромобили в связи с тем, что мировая экономика переживает турбулентное время.