Об этом сообщило издание Mail online.

Стало известно, что Илон Маск подписал письмо, в котором заверил, что компания Tesla будет придерживаться "основных социалистических ценностей" Китая, продолжая производство электромобилей в этой стране.

Отмечается, что ранее китайские власти потребовали от 52-летнего Илона Маска и Tesla изменить свой путь после того, как компания вместе с другими производителями электромобилей снизила цены, пытаясь устранить меньших конкурентов в этой отрасли.

В совместном письме, которое он подписал, были использованы формулировки, популярные у президента коммунистической страны Си Цзиньпина - и, как отмечается, они сигнализируют о перемирии между ведущими производителями.

Обещание честно конкурировать на автомобильном рынке страны Tesla дала на Китайском автофоруме в Шанхае в четверг.

Маск также виртуально посетил конференцию, организованную китайским правительством, и заявил аудитории:

"Я восхищаюсь мудростью и решительностью китайского народа. Если китайский народ решил добиться успеха в чем-то одном, он достигнет его, в том числе и в области ИИ".