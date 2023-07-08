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Tesla привержена "основным социалистическим ценностям" Китая и продолжает деятельность в стране

8 июля, 2023 суббота
12:34
Экономика

Илон Маск подписал письмо, подтверждающее приверженность Tesla "основным социалистическим ценностям" Китая и продолжение деятельности в стране

Об этом сообщило издание Mail online.

Стало известно, что Илон Маск подписал письмо, в котором заверил, что компания Tesla будет придерживаться "основных социалистических ценностей" Китая, продолжая производство электромобилей в этой стране.

Отмечается, что ранее китайские власти потребовали от 52-летнего Илона Маска и Tesla изменить свой путь после того, как компания вместе с другими производителями электромобилей снизила цены, пытаясь устранить меньших конкурентов в этой отрасли.

В совместном письме, которое он подписал, были использованы формулировки, популярные у президента коммунистической страны Си Цзиньпина - и, как отмечается, они сигнализируют о перемирии между ведущими производителями.

Обещание честно конкурировать на автомобильном рынке страны Tesla дала на Китайском автофоруме в Шанхае в четверг.

Маск также виртуально посетил конференцию, организованную китайским правительством, и заявил аудитории:

"Я восхищаюсь мудростью и решительностью китайского народа. Если китайский народ решил добиться успеха в чем-то одном, он достигнет его, в том числе и в области ИИ".

  • В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную дисконтную кампанию.
  • В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.
  • 18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.
  • 21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил , что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.
  • 6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.
  • 7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.
  • Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила , что будет в Китае давать новым покупателям своих электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже существующего владельца электрокара компании.
Мир
Китай
Технологии
Илон Маск
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