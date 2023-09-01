Tesla представила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае

Об этом сообщает Reuters.

На китайском крупнейшем в мире автомобильном рынке обновленная версия Model 3 представлена ​​по начальной цене на 12% выше, чем предыдущая базовая модель с задним приводом. Это сломило тенденцию снижения стоимости, повлекшей ценовую войну между Tesla и его китайским конкурентом EV. На сайте компании на 1 сентября говорится, что стоимость модели в Китае стартует от 259 900 юаней ($35 807,78).

Сотрудники корпорации заявляют, что новая Model 3 будет иметь больший запас хода. Стандартная версия имеет номинальный запас хода 606 км (377 миль), что примерно на 9% больше базовой модели, которую Model 3 заменит в Китае.

Китайское подразделение Tesla отмечает, что новая модель имеет лучшую акустическую систему, улучшенный и более комфортный салон и экран для пассажиров на заднем сиденье. Также седан получил более изощренную переднюю часть и новые фары. Предполагается, что завод в Шанхае станет первым, кроме завода во Фримонте, Калифорния, который будет производить эту модель.

Обновленная версия Model 3 – первый автомобиль Tesla с момента запуска своего мирового бестселлера Model Y в 2020 году. В этом году компания также планирует начать производство своего Cybertruck.

Tesla уже начала принимать заказы и начать поставки в Китай в четвертом квартале, а в Австралию поставки назначены на январь.

Согласно последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), Tesla продала 64 285 китайских электромобилей в июле, что на 31% меньше, чем в предыдущем месяце.

Ожидается, что немецкие автопроизводители объявят о выпуске новых электромобилей уже через несколько дней в Мюнхене, среди них – новая версия Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.7 и новый электрический седан модели CLA от Mercedes (MBGn.DE).