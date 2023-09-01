Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Tesla представила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае

Tesla представила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае

1 сентября, 2023 пятница
07:12
Технологии Tesla авто

1 сентября Tesla представила в Шанхае обновленную Model 3 с большим запасом хода на китайском, европейском, а также рынках Ближнего Востока, Австралии и Японии, таким образом обойдя конкурентов, которые анонсировали новые электромобили в ближайшие несколько дней

Об этом сообщает Reuters.

На китайском крупнейшем в мире автомобильном рынке обновленная версия Model 3 представлена ​​по начальной цене на 12% выше, чем предыдущая базовая модель с задним приводом. Это сломило тенденцию снижения стоимости, повлекшей ценовую войну между Tesla и его китайским конкурентом EV. На сайте компании на 1 сентября говорится, что стоимость модели в Китае стартует от 259 900 юаней ($35 807,78).

Сотрудники корпорации заявляют, что новая Model 3 будет иметь больший запас хода. Стандартная версия имеет номинальный запас хода 606 км (377 миль), что примерно на 9% больше базовой модели, которую Model 3 заменит в Китае.

Китайское подразделение Tesla отмечает, что новая модель имеет лучшую акустическую систему, улучшенный и более комфортный салон и экран для пассажиров на заднем сиденье. Также седан получил более изощренную переднюю часть и новые фары. Предполагается, что завод в Шанхае станет первым, кроме завода во Фримонте, Калифорния, который будет производить эту модель.

Обновленная версия Model 3 – первый автомобиль Tesla с момента запуска своего мирового бестселлера Model Y в 2020 году. В этом году компания также планирует начать производство своего Cybertruck.

Tesla уже начала принимать заказы и начать поставки в Китай в четвертом квартале, а в Австралию поставки назначены на январь.

Согласно последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), Tesla продала 64 285 китайских электромобилей в июле, что на 31% меньше, чем в предыдущем месяце.

Ожидается, что немецкие автопроизводители объявят о выпуске новых электромобилей уже через несколько дней в Мюнхене, среди них – новая версия Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.7 и новый электрический седан модели CLA от Mercedes (MBGn.DE).

  • Пекин предоставил разрешение китайской компании Xiaomi производить электрические транспортные средства, таким образом составив конкуренцию компании Tesla.

Новости
Мир
Китай
Илон Маск
Читайте также:
Шахтар, Ярослав Ракицький
31 августа, 2023 четверг
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
Олексій Резніков та Єнс Столтенберг
31 августа, 2023 четверг
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.73
    Продажа 41.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
1 сентября
07:28
Министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией
06:59
Пентагон
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
06:50
ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, на фронте произошло более 25 боестолкновений
06:35
В ISW объяснили, что стоит по заявлению террориста Гиркина о планах баллотироваться в президенты РФ
06:11
Штаты ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет
06:00
Футболист сборной Украины близок к трансферу в Ла Лигу, - СМИ
05:38
сирена
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: РФ могла запустить "калибры"
05:22
"Уважаем территориальную целостность": президент Сербии Вучич встретился с украинским послом
05:00
Лига конференций: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Заря"
03:07
Давид Арахамия
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
01:32
Свитолина победила россиянку Павлюченкову и вышла в третий круг US Open
00:56
Псков
Губернатор Псковщины заявил о "неизвестном объекте" в небе над облцентом и выложил видео стрельбы
00:26
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 31 августа
00:07
Аналитика
Сергей Згурец
В течение двух дней есть впечатление, что противник покинул Клищиевку. Колонка Сергея Згурца
00:05
В Украине погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэля Ньюи
2023, четверг
31 августа
23:41
Минобороны заявило, что украинским СМИ предлагают информацию с целью дискредитации ВСУ
23:36
"Днепр-1" уступил "Спартаку" и вслед за "Динамо" позорно покидает еврокубки
23:29
Маск позволит размещать платную рекламу на платформе Х
23:06
В РФ дефицит горючего: он может усилиться перед выборами президента, - Reuters
22:54
"Динамо" проиграло "Бешикташу" в Лиге конференций и вылетело из еврокубков
22:33
Контрнаступление, вооружение и ПВО: Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли
22:18
Обновлено
Стрельба в Днепре: полицейскому избрали меру пресечения
21:58
"Заря" победила "Славию", но выбыла из Лиги Европы
21:39
Украина и еще 9 стран: Боррель призвал определить ориентировочное время вступления новых членов в ЕС
21:33
На фронте в течение суток произошло 25 боеприкосновений, ВСУ нанесли по врагу 16 авиаударов
21:14
Буданов подтвердил, что Россия уже доставила первые ядерные боеголовки в Белоруссию
20:42
F-16
Зеленский назвал нужное Украине количество истребителей F-16
20:30
Эксклюзив
ГУР: Врагу непросто пополнять запасы уничтоженных средств ПВО
20:04
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка группового этапа 2023/24
20:01
OPINION
Развенчиваем экономические мифы о послевоенном восстановлении
19:54
"Шахтер" узнал соперников в Лиге чемпионов 2023/24
19:38
Эксклюзив
Даниил Гетманцев
Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге
19:30
Одежда, актеры, историческая основа: интересные факты, которые вы не знали о фильме "Довбуш"
19:03
Вышел трейлер украинского фильма "Навсегда-Навсегда", премьера которого состоится на Венецианском фестивале
19:00
Обзор
Победные новости 554-го дня войны: украинские партизаны в Мариуполе уничтожают оккупантов, а Украина успешно испытала свое дальнобойное оружие
18:59
ВАКС
ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Высоцкому
18:54
Главы МИД Турции и РФ встретились в Москве: говорили о "зерновом соглашении" и мире в Украине
18:51
Две украинские книги вышли в финал литературной премии Angelus
18:26
Около 180 тыс. украинцев ошибочно получают помощь как ВПО. Выплаты им прекратят в сентябре, - Верещук
18:13
На обустройство укрытий в учебных заведениях Киева дополнительно направили почти 133 млн грн
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV