Tesla представила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае
1 сентября Tesla представила в Шанхае обновленную Model 3 с большим запасом хода на китайском, европейском, а также рынках Ближнего Востока, Австралии и Японии, таким образом обойдя конкурентов, которые анонсировали новые электромобили в ближайшие несколько дней
Об этом сообщает Reuters.
На китайском крупнейшем в мире автомобильном рынке обновленная версия Model 3 представлена по начальной цене на 12% выше, чем предыдущая базовая модель с задним приводом. Это сломило тенденцию снижения стоимости, повлекшей ценовую войну между Tesla и его китайским конкурентом EV. На сайте компании на 1 сентября говорится, что стоимость модели в Китае стартует от 259 900 юаней ($35 807,78).
Сотрудники корпорации заявляют, что новая Model 3 будет иметь больший запас хода. Стандартная версия имеет номинальный запас хода 606 км (377 миль), что примерно на 9% больше базовой модели, которую Model 3 заменит в Китае.
Китайское подразделение Tesla отмечает, что новая модель имеет лучшую акустическую систему, улучшенный и более комфортный салон и экран для пассажиров на заднем сиденье. Также седан получил более изощренную переднюю часть и новые фары. Предполагается, что завод в Шанхае станет первым, кроме завода во Фримонте, Калифорния, который будет производить эту модель.
Обновленная версия Model 3 – первый автомобиль Tesla с момента запуска своего мирового бестселлера Model Y в 2020 году. В этом году компания также планирует начать производство своего Cybertruck.
Tesla уже начала принимать заказы и начать поставки в Китай в четвертом квартале, а в Австралию поставки назначены на январь.
Согласно последним данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), Tesla продала 64 285 китайских электромобилей в июле, что на 31% меньше, чем в предыдущем месяце.
Ожидается, что немецкие автопроизводители объявят о выпуске новых электромобилей уже через несколько дней в Мюнхене, среди них – новая версия Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.7 и новый электрический седан модели CLA от Mercedes (MBGn.DE).
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Пекин предоставил разрешение китайской компании Xiaomi производить электрические транспортные средства, таким образом составив конкуренцию компании Tesla.
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