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Главная Мир Tesla потеряла более $100 млн из-за колебаний биткоина

Tesla потеряла более $100 млн из-за колебаний биткоина

8 февраля, 2022 вторник
13:45
Мир Tesla

По итогам 2021 года ущерб Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов составил $101 млн

Об этом говорится в годовом отчете компании.

"За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали ущерб от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин", - говорится в документе.

Компания уточнила, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их склонностью к кибератакам.

В феврале 2021 года производитель электрокаров Tesla инвестировал в биткоин $1,5 млрд. Компания заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд.

  • Напомним, что автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.
  • Кроме того, компания Tesla Илона Маска сообщила , что ее чистая прибыль за прошлый год составила рекордные $5,5 млрд.

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