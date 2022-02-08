Tesla потеряла более $100 млн из-за колебаний биткоина

Об этом говорится в годовом отчете компании.



"За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали ущерб от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин", - говорится в документе.



Компания уточнила, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалют и отсутствием регулирования, а также их склонностью к кибератакам.



В феврале 2021 года производитель электрокаров Tesla инвестировал в биткоин $1,5 млрд. Компания заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в криптовалюте составила $1,99 млрд.

Напомним, что автопроизводитель Tesla отзывает 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.

Кроме того, компания Tesla Илона Маска сообщила , что ее чистая прибыль за прошлый год составила рекордные $5,5 млрд.