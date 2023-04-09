Об этом пишет Bloomberg .

Это производство должно присоединиться к заводу электромобилей в городе. Компания объявила о новом строительстве на церемонии подписания проекта в Шанхае.

Начало строительства намечено на третий квартал этого года, сам завод начнет производство во втором квартале 2024 года.

Издание отмечает, что углубление инвестиций Tesla в Китай произошло вскоре после того, как французский Airbus SE объявил о планах удвоить свои производственные мощности в стране для одного из самых продаваемых реактивных самолетов.

Bloomberg отмечает, что новые производства дают толчок китайской промышленности, поскольку другие компании, такие как Apple Inс, переосмысливают свою деятельность в стране на фоне обострения напряженности в отношениях Китая с США.