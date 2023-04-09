Tesla построит в Шанхае новый завод по производству аккумуляторов, несмотря на нарастающее напряжение между США и Китаем
Tesla, компания, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, планирует открыть новое предприятие по изготовлению аккумуляторов Megapack в Шанхае, несмотря на растущее напряжение в отношениях США и Китая
Об этом пишет Bloomberg .
Это производство должно присоединиться к заводу электромобилей в городе. Компания объявила о новом строительстве на церемонии подписания проекта в Шанхае.
Начало строительства намечено на третий квартал этого года, сам завод начнет производство во втором квартале 2024 года.
Издание отмечает, что углубление инвестиций Tesla в Китай произошло вскоре после того, как французский Airbus SE объявил о планах удвоить свои производственные мощности в стране для одного из самых продаваемых реактивных самолетов.
Bloomberg отмечает, что новые производства дают толчок китайской промышленности, поскольку другие компании, такие как Apple Inс, переосмысливают свою деятельность в стране на фоне обострения напряженности в отношениях Китая с США.
- Ранее на компанию Tesla подали в суд из-за нарушения прав конфиденциальности клиентов.
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