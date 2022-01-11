Tesla подписала в США первое соглашение по поставкам экологичного никеля

Об этом сообщает Reuters.



По контракту, Tesla в течение 6 лет должна получить 75 тыс. тонн никелевого концентрата, кобальта и железной руды.



Отмечено, что Talon Metals предложила использовать новую технологию для уменьшения вредных выбросов при добыче.



Как известно, этот никель требуется автопроизводителю для аккумуляторных заводов в Техасе и Неваде.



"Ожидается, что спрос на никель вырастет в течение следующего десятилетия, поскольку электромобили станут популярнее. Никель способствует накоплению энергии в катоде батареи, что, в свою очередь, расширяет диапазон электромобилей", - пишет агентство.



Издание напоминает, что CEO Tesla Илон Маск в 2020 году призвал горнодобывающую промышленность производить больше никеля "экологически чувствительным способом".



"Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, но местные шахтеры обычно используют энергоемкие технологии для добычи металла и используют противоречивые методы утилизации отходов", - добавляет Reuters.



В прошлом году Tesla подписала два контракта с компанией BHP на поставку никеля из Австралии и Новой Каледонии.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb