Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны
Автопроизводитель Tesla обратился в суд с иском к китайской компании Bingling Intelligent Technology, занимающейся производством микросхем и автозапчастей, за нарушение коммерческой тайны и недобросовестную конкуренцию
Об этом сообщает Reuters .
Tesla Shanghai подала в суд китайскую фирму за нарушение технологической тайны и споры о недобросовестной конкуренции.
Судебное рассмотрение дела против Bingling Intelligent Technology, разработчика микросхем и базирующегося в Чанчжоу провинция Цзянсу производителя автозапчастей состоится 10 октября в шанхайском суде по вопросам интеллектуальной собственности.
Сообщается, что подразделение инвестиционного фонда Xiaomi владеет 11,9% акций Bingling.
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Пекин предоставил разрешение китайской компании Xiaomi производить электрические транспортные средства, таким образом составив конкуренцию компании Tesla.
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1 сентября Tesla представила в Шанхае обновленную Model 3 с большим запасом хода на китайском, европейском, а также рынках Ближнего Востока, Австралии и Японии, таким образом обойдя конкурентов, которые анонсировали новые электромобили в ближайшие несколько дней.
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