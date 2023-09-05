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Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны

5 сентября, 2023 вторник
14:39
Технологии Tesla

Автопроизводитель Tesla обратился в суд с иском к китайской компании Bingling Intelligent Technology, занимающейся производством микросхем и автозапчастей, за нарушение коммерческой тайны и недобросовестную конкуренцию

Об этом сообщает Reuters .

Tesla Shanghai подала в суд китайскую фирму за нарушение технологической тайны и споры о недобросовестной конкуренции.

Судебное рассмотрение дела против Bingling Intelligent Technology, разработчика микросхем и базирующегося в Чанчжоу провинция Цзянсу производителя автозапчастей состоится 10 октября в шанхайском суде по вопросам интеллектуальной собственности.

Сообщается, что подразделение инвестиционного фонда Xiaomi владеет 11,9% акций Bingling.

  • Пекин предоставил разрешение китайской компании Xiaomi производить электрические транспортные средства, таким образом составив конкуренцию компании Tesla.

  • 1 сентября Tesla представила в Шанхае обновленную Model 3 с большим запасом хода на китайском, европейском, а также рынках Ближнего Востока, Австралии и Японии, таким образом обойдя конкурентов, которые анонсировали новые электромобили в ближайшие несколько дней.

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