Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны

Об этом сообщает Reuters .

Tesla Shanghai подала в суд китайскую фирму за нарушение технологической тайны и споры о недобросовестной конкуренции.

Судебное рассмотрение дела против Bingling Intelligent Technology, разработчика микросхем и базирующегося в Чанчжоу провинция Цзянсу производителя автозапчастей состоится 10 октября в шанхайском суде по вопросам интеллектуальной собственности.

Сообщается, что подразделение инвестиционного фонда Xiaomi владеет 11,9% акций Bingling.