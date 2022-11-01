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Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 году

1 ноября, 2022 вторник
12:15
Технологии

Компания Илона Маска Tesla планирует в конце 2023 года запустить массовое производство электроавтомобилей Cybertruck

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В прошлом месяце в компании заявили, что работают над подготовкой завода в Остине (штат Техас) до начала производства новой модели, поэтому раннее производство Cybertruck должно начаться уже в середине 2023 года.

Постепенный рост во второй половине следующего года до полного выпуска остроугольного электрического грузовика будет означать, что Tesla не будет регистрировать доход до начала 2024 года.

Запуск Cybertruck сделает Tesla конкурентом электрических пикапов от Ford Motor Co (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O), выпустивших модели в ограниченном количестве.

  • Напомним, осенью 2019 года Маск представил свой пикап с футуристическим дизайном, однако во время презентации бронированное стекло разбилось.

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