Tesla отзывает 475 тыс. автомобилей из-за проблем, которые могут увеличить риск аварий
Компания Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей из-за проблем с камерой заднего вида и багажником, которые могут увеличить риск аварии
Об этом сообщает Washington Examiner.
"Недоступность дисплея камеры заднего вида может повлиять на задний обзор водителя и увеличить риск столкновения", - говорится в сообщении.
Tesla отзывает все автомобили Model 3 и Model S, которые продали в период с 2017 по 2020 год. Среди них 356 309 тыс. автомобилей Model 3 и 119 009 тыс. автомобилей Model S.
В издании сообщают, что жгуты кабелей задней камеры были повреждены открытием и закрытием багажника.
"Владельцы Tesla могут решить эту проблему, отдав автомобили в ближайшую станцию технического обслуживания Tesla, где механики бесплатно осмотрят и установят протектор и жгут кабеля, если необходимо", - говорится в сообщении.
В то же время компании не известно о каких-либо авариях, травмах или смертях, связанных с этими конкретными проблемами.
- Как сообщалось ранее, исполнительный директор Tesla Илон Маск продал еще около миллиона акций производителя электромобилей.
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