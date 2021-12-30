Tesla отзывает 475 тыс. автомобилей из-за проблем, которые могут увеличить риск аварий

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Недоступность дисплея камеры заднего вида может повлиять на задний обзор водителя и увеличить риск столкновения", - говорится в сообщении.

Tesla отзывает все автомобили Model 3 и Model S, которые продали в период с 2017 по 2020 год. Среди них 356 309 тыс. автомобилей Model 3 и 119 009 тыс. автомобилей Model S.

В издании сообщают, что жгуты кабелей задней камеры были повреждены открытием и закрытием багажника.

"Владельцы Tesla могут решить эту проблему, отдав автомобили в ближайшую станцию технического обслуживания Tesla, где механики бесплатно осмотрят и установят протектор и жгут кабеля, если необходимо", - говорится в сообщении.

В то же время компании не известно о каких-либо авариях, травмах или смертях, связанных с этими конкретными проблемами.

Как сообщалось ранее, исполнительный директор Tesla Илон Маск продал еще около миллиона акций производителя электромобилей.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb