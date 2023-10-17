Tesla отзовет из США почти 55 тыс. автомобилей Model X: в чем причина
Американский регулятор во вторник, 17 октября, заявил, что компания Tesla отзовет из США около 55 тысяч автомобилей Model X
Об этом информирует Reuters.
Указано, что 54 676 автомобилей Model X, изготовленных в 2021-2023 годах, отзовут из-за проблем с контроллером: он, вероятно, не сможет обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не отобразит предупредительный индикатор.
По состоянию на 10 октября, компания не получала информации об авариях, травмах или смертях, которые могут быть связаны с этой проблемой.
По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, чтобы исправить эту проблему.
- Ранее Tesla отозвала почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда.
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