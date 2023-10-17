Tesla отзовет из США почти 55 тыс. автомобилей Model X: в чем причина

Об этом информирует Reuters.

Указано, что 54 676 автомобилей Model X, изготовленных в 2021-2023 годах, отзовут из-за проблем с контроллером: он, вероятно, не сможет обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не отобразит предупредительный индикатор.

По состоянию на 10 октября, компания не получала информации об авариях, травмах или смертях, которые могут быть связаны с этой проблемой.

По сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения, чтобы исправить эту проблему.