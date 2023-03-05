Tesla отозвала в США около 3,5 тысяч электрокаров Model Y
Американская компания Tesla отозвала 3 470 автомобилей модели Model Y из-за того, что болты, укрепляющие каркасы спинок сидений второго ряда, могут быть ненадежно закручены
Об этом сообщает издание Reuters .
Стало известно, что в Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) заявили, что ослабленный болт рамы сиденья может ухудшить работу системы ремней безопасности, увеличивая риск получения травм во время аварии.
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Кроме того, также отмечается, что в Tesla проверят эти болты и при необходимости прикрутят их в соответствии со стандартами.
Речь идет о моделях электрокаров типа Model Y, выпущенных на протяжении 2022-2023 гг.
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