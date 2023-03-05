Tesla отозвала в США около 3,5 тысяч электрокаров Model Y

Об этом сообщает издание Reuters .

Стало известно, что в Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) заявили, что ослабленный болт рамы сиденья может ухудшить работу системы ремней безопасности, увеличивая риск получения травм во время аварии.

Читайте также: Южная Корея оштрафовала компанию Tesla на $2,2 млн из-за манипуляций с характеристиками электромобилей

Кроме того, также отмечается, что в Tesla проверят эти болты и при необходимости прикрутят их в соответствии со стандартами.

Речь идет о моделях электрокаров типа Model Y, выпущенных на протяжении 2022-2023 гг.