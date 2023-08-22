Tesla обвинила двух экс-сотрудников в утечке данных 75 тыс. человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правовой отчет производителя электромобилей.

Так, сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных Стивен Эллентух в обращении в генеральную прокуратуру штата Мэн сообщил, что данные после взлома были переданы немецкому изданию Handelsblatt.

В свою очередь Handelsblatt рассказало, что получила конфиденциальную информацию, которая включает идентифицирующую информацию, в том числе имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования клиентов и работников компании.

Вскоре Tesla установила сливших данные сотрудников, подала против них иски и конфисковала их устройства.

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну.

В июле на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ШИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также тогда сообщалось, что Tesla заявила, что будет давать в Китае новым покупателям своих имеющих наибольший спрос электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.

20 июля сообщалось, что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о возможном продолжении снижения цен на электромобили в связи с тем, что мировая экономика переживает турбулентное время.

В начале августа в компании сменился финдиректор.

А с 14 августа Tesla Inc снизила цены в Китае на свои модели Model Y на 14 тысяч юаней ($1 934,58).