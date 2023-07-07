Tesla обещает почти 500$ скидки новым покупателям электрокаров в Китае: условия
Tesla заявила, что будет выдавать новым покупателям в Китае своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей, скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже существующего владельца электрокара компании
Об этом сообщило издание Reuters.
Tesla предложила новый стимул для увеличения продаж электромобилей в Китае, уведомив некоторых рабочих, производящих аккумуляторные батареи на своем комплексе в Шанхае, об увольнении.
После этого Tesla объявила о предложении денежных скидок на новые автомобили через день после того, как присоединилась к 15 другим компаниям, включая китайских производителей электромобилей Nio, Li Auto и Xpeng, пообещав избегать "ненормальное ценообразование", что некоторые восприняли как сигнал перемирия в ценовой войне, угрожавшей прибыльности всей промышленности.
Ценовое соглашение, подписанное руководителями компаний, было организовано Китайской ассоциацией автопроизводителей.
По словам людей, осведомленных о работе заводского комплекса, на котором работает около 20 000 работников, увольнения не повлияют на объемы производства на Шанхайской гигафабрике Tesla, самом крупном и производительном предприятии компании.
Хотя ряд снижений цен, инициированных Tesla, увеличил продажи в начале этого года, конкуренция оказывает давление на автопроизводителей и поставщиков с целью сдерживания затрат, говорят аналитики и руководители компаний.
Известно, что Tesla заявила, что предложит новым покупателям своих автомобилей Model Y и Model 3 денежную скидку в размере 3500 юаней (483 доллара США), если они смогут предоставить рекомендацию от действующего владельца.
- В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.
- В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.
- 18 мая Tesla предложила создать в Индии фабрику по производству электромобилей для продаж и экспорта.
- 21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.
- 6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.
- 7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.
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