Tesla начала увольнять работников по производству аккумуляторов на заводе в Шанхае
Компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает
Об этом информирует Bloomberg .
"Автопроизводитель начал уведомлять некоторых сотрудников на своих линиях сборки аккумуляторов о решении в начале этой недели, сказали люди, попросив не называть их имени, поскольку они не уполномочены выступать публично", - говорится в сообщении.
Некоторым работникам была предложена возможность перевестись в другие мастерские, такие как штамповка, роспись или общее собрание, сообщили люди. Не известно, сколько работников могут уволить и конкретные причины увольнений.
Представители Tesla в Китае не ответили на запрос о комментарии.
На заводе Tesla в Шанхае трудится около 20 тыс. сотрудников, что имеет мощность производить около 1 миллиона электромобилей в год. Большая часть процесса встраивания аккумуляторов производится в аккумуляторной мастерской Tesla. Некоторое оборудование для автоматизации, которое может помочь заменить человеческий труд на линии производства аккумуляторов, находится в стадии проектирования и строительства. Операционная маржа Tesla сжалась до 11,4% в первом квартале, что является примерно двухлетним минимумом.
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