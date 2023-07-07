Об этом информирует Bloomberg .

"Автопроизводитель начал уведомлять некоторых сотрудников на своих линиях сборки аккумуляторов о решении в начале этой недели, сказали люди, попросив не называть их имени, поскольку они не уполномочены выступать публично", - говорится в сообщении.

Некоторым работникам была предложена возможность перевестись в другие мастерские, такие как штамповка, роспись или общее собрание, сообщили люди. Не известно, сколько работников могут уволить и конкретные причины увольнений.

Представители Tesla в Китае не ответили на запрос о комментарии.

На заводе Tesla в Шанхае трудится около 20 тыс. сотрудников, что имеет мощность производить около 1 миллиона электромобилей в год. Большая часть процесса встраивания аккумуляторов производится в аккумуляторной мастерской Tesla. Некоторое оборудование для автоматизации, которое может помочь заменить человеческий труд на линии производства аккумуляторов, находится в стадии проектирования и строительства. Операционная маржа Tesla сжалась до 11,4% в первом квартале, что является примерно двухлетним минимумом.