Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию штата Пенсильвания.

"Tesla ехала в средней полосе, когда ударилась о заднюю часть полугрузовика Freightliner, который был припаркован на той же полосе и обеспечивал контроль движения для закрытия правой полосы", - пишет ведомство.

Правоохранители заявили, что автомобиль не смог справиться с управлением из-за включенного автопилота, 18-летнего парня обвиняют в неосторожном вождении. О травмах не сообщалось.

Tesla не ответила на запрос о комментарии.

Американские регуляторы расследуют серию аварий с участием автомобилей Tesla на автопилоте, столкнувшихся с припаркованными автомобилями экстренной помощи, отмечают в ведомстве.

В феврале Tesla Model S столкнулась с пожарной машиной в Волнат-Крик, штат Калифорния, что привело к смерти водителя и расследованию Национальной администрации безопасности дорожного движения.