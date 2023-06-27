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Tesla на автопилоте в очередной раз совершил ДТП в Пенсильвании

27 июня, 2023 вторник
10:30
Технологии Tesla авто

Автомобиль Tesla врезался в неподвижный грузовик на шоссе в Пенсильвании, что привело к увеличению внимания к системе помощи водителю компании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию штата Пенсильвания.

"Tesla ехала в средней полосе, когда ударилась о заднюю часть полугрузовика Freightliner, который был припаркован на той же полосе и обеспечивал контроль движения для закрытия правой полосы", - пишет ведомство.

Правоохранители заявили, что автомобиль не смог справиться с управлением из-за включенного автопилота, 18-летнего парня обвиняют в неосторожном вождении. О травмах не сообщалось.

Tesla не ответила на запрос о комментарии.

Американские регуляторы расследуют серию аварий с участием автомобилей Tesla на автопилоте, столкнувшихся с припаркованными автомобилями экстренной помощи, отмечают в ведомстве.

В феврале Tesla Model S столкнулась с пожарной машиной в Волнат-Крик, штат Калифорния, что привело к смерти водителя и расследованию Национальной администрации безопасности дорожного движения.

  • Напомним, 30 декабря 2021 года компания Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей из-за проблем с камерой заднего вида и багажником, которые могут увеличить риск аварии.
  • 2 февраля 2022 года автопроизводитель Tesla отозвал 53 822 электромобиля в США для изменения настроек автопилота.
  • 9 мая 2023 года семь сенаторов США обратились к гендиректору Tesla, заявив, что обеспокоены недостатками безопасности транспортных средств. Сообщается, Tesla Full Self-Driving beta увеличивает риск столкновения автомобиля. Американские управленцы подвергли критике предварительные заявления Маска о том, что всесторонний обзор проверки безопасности и строгий внутренний процесс разработки помогают убедиться, что технологии безопасны.
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