Tesla должна выплатить $3,2 млн бывшему темнокожему работнику по делу о расовой дискриминации

Об этом информирует Reuters .

Иск против компании Tesla в 2017 году подал Оуэн Диаз. Он обвинил компанию в бездействии, когда он неоднократно жаловался менеджерам по поводу работников во Фримонте, Калифорния, которые часто использовали в его сторону расистские высказывания.

Тогда в 2021 году другой суд присудил ему 137 млн долларов, однако судья, хоть и отметил, что компания несет ответственность за расовые преследования, заявил, что вознаграждение было чрезмерным. Он предложил Диазу сокращенную компенсацию в размере 15 млн. долларов. После отказа истца судья назначил новый судебный процесс.

На прошлой неделе прошло повторное рассмотрение дела. Во время него адвокат Диаза призвал суд присяжных присудить истцу 160 млн долларов компенсации убытков. В то же время адвокат Tesla отметил, что Диаз был конфликтным работником, преувеличившим свои заявления об эмоциональном стрессе.

Уже 3 апреля 2023 г. суд присудил Диазу 175 тыс. долларов компенсации за эмоциональные страдания. Также ему присудили 3 млн долларов штрафа, предназначенного для наказания за противоправное поведение и предотвращения его в будущем.

Гендиректор Tesla Илон Маск в свою очередь заявил, что "приговор был бы нулевым", если бы судья позволил предоставить новые доказательства при повторном рассмотрении дела. Он добавил, что присяжные сделали все возможное, используя имеющуюся информацию, и подчеркнул, что уважает это решение.

Также компания заявила, что не терпит дискриминацию на рабочем месте.