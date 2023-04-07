Tesla будет использовать батареи LFP в своих электромобилях и грузовиках

Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что использование технологии LFP батарей, в которой доминируют китайские поставщики, поддержал исполнительный директор компании Илон Маск. В марте он заявил, что "подавляющее большинство трудных задач для электрификации будут являться элементами на основе железа". Однако вызовом является то, что поручить китайским поставщикам строить заводы по производству аккумуляторов в США сложно из-за напряженности между Китаем и Соединенными Штатами.

Tesla в своей статье "Генеральный план, часть 3" заявила, что будет использовать LFP батареи для электрических грузовиков "малого радиуса действий" под названием Semi Light. Ранее компания поставляла грузовики Semi с запасом хода 500 миль на одной зарядке и с аккумуляторами на основе никеля. Также планировалось, что она выпустит версию этих грузовиков с радиусом хода 300 миль.

Автопроизводитель отметил, что небольшие электромобили будут использовать LFP батареи емкостью 53 кВт/ч против 75 кВт/ч для Model Y и Model 3. Также компания заявила, что планирует использовать LFP батареи в своих автомобилях среднего размера.

Сейчас Tesla использует в большинстве своем электромобили аккумуляторы на основе никеля.

Маск и другие поклонники LFP батарей назвали большое количество и низкие цены на железо ключевыми факторами, которые преобладают недостатки, ранее сдерживавшие внедрение клеток LFP во всем мире. Они больше и тяжелее, а также обычно содержат меньше энергии, чем элементы на основе никеля, что дает им меньший радиус действия. Также ячейки LFP представляют меньший риск возгорания, чем элементы на основе никеля.

В настоящее время Tesla поставляет LFP батареи от китайской компании Contemporary Amperex Technology Co, у которой нет завода в США. Южнокорейский поставщик Tesla, LG Energy Solution, заявил, что планирует строить батареи LFP на заводе в Аризоне.