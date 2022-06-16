Теряют 20% доходов: аграрии просят правительство разрешить им продавать валюту по коммерческому курсу

Об этом идет речь в обращении Украинского клуба аграрного бизнеса.

Обращение адресовано президенту, премьер-министру, главе Нацбанка и министру АПК. Аграрии просят разрешения продавать валютную выручку от экспорта по курсу, устанавливаемому коммерческими банками Украины, а не по курсу НБУ. Официальный курс в Украине составляет 29,25 гривен за доллар, в то время как в банках он достигает 36 гривен за доллар.

"Таким образом аграрии, при возвращении в Украину валютной выручки, автоматически теряют около 20% собственного дохода. Важно отметить, что закупка аграриями товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции осуществляется по ценам, формируемым поставщиками исходя именно из реального рыночного курса иностранной валюты, а не курса НБУ. Это приводит к удорожанию стоимости производства, при значительных потерях дохода в результате блокады портов и курсовых разниц", – говорится в обращении.