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Тертый пирог с вареньем или венское печенье
Песочное венское печенье – это нежный вкус с ароматной начинкой. Готовится – очень легко! Получите удовольствие от употребления и вы, и ваши гости!
Ингредиенты:
Для теста:
- 180 г охлажденного сливочного масла
- 50 г сметаны
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 430 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Половина чайной ложки соли
- 1 чайная ложка ванильного сахара
Для начинки:
- Апельсиновый джем
Для украшения:
- Сахарная пудра
Рецепт приготовления тертого пирога.
- Просеиваем в миску муку
- Добавляем разрыхлитель
- Солим
- Хорошо перемешиваем
- В муку трем холодное сливочное масло (на большой терке)
- Руками изрядно все перемешиваем
- В другую миску кладем яйцо, сметану, сахар и ваниль.
- Все тоже хорошо перемешиваем
- Обе смеси замешиваем в мягкое тесто.
- Полученное тесто разделяем на две части – одна поменьше, другая побольше
- Меньшую часть заворачиваем в пленку и кладем в морозильную камеру на один час.
- Большую часть раскатываем на пергаменте в тонкий пласт (пол сантиметра)
- Прокалываем раскатанное тесто вилкой
- Перекладываем тесто вместе с пищевой пергаментной бумагой на противень
- Выкладываем на тесто начинку
- Сверху на начинку натираем на грубой терке вторую часть теста
- Выпекаем наш пирог в разогретой духовке
- Печем 40 минут
- В зависимости от духовки время выпекания может сокращаться или увеличиваться, следите за появлением золотой корочки
- Горячий пирог охлаждаем
- Режем на кусочки
- Посыпаем кусочки сахарной пудрой
Угощайтесь! Приятного аппетита!
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