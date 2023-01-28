Террору не должно быть места в современном мире: Зеленский прокомментировал теракты в Иерусалиме

Об этом глава государства написал в twitter.

"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста", – отметил Зеленский.

"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - подчеркнул он.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина решительно осуждает ужасные террористические нападения в Иерусалиме.

"Шокирующие сообщения об ужасных терактах в Иерусалиме. Украина осуждает их самым решительным образом. С ужасом узнал, что среди невинных жертв был гражданин Украины. Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших", - написал Кулеба в twitter .

Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

28 января в городе Давида, Иерусалиме, произошла стрельба: из-за предполагаемого террористического акта двое мужчин получили ранения.

Позже стало известно, что теракт в Иерусалиме унес жизнь женщины из Украины .

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