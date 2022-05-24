"Терроризм никогда не может быть оправдан, ни при каких условиях", - президент Европарламента выступила в израильском кнессете

Об этом сообщает портал ЕС .

"Путин вернул войну в Европу. Путин угрожает миру ядерным оружием. Мы должны действовать вместе и сделать все возможное, чтобы предотвратить использование Россией этого оружия", - подчеркнула Роберта Мецола.

По ее мнению, война России против Украины не является локальной или региональной. Ее последствия ощущаются также и в Израиле. С начала войны более 6 миллионов украинцев вынуждены покинуть свою страну, из них около 27 тысяч нашли безопасное убежище в Израиле.

"Россия угрожает продовольственной безопасности мира. Она уничтожает поля, блокирует транспортные пути, провоцирует искусственную нехватку продовольствия. Продовольственная опасность несет нестабильность, хаос, она заставляет людей покидать свои дома и страны. Именно поэтому международное сообщество должно оставаться твердым и объединенным, чтобы санкции против России были эффективными и не имели слабых мест, чтобы их обходить", - подчеркнула Мецола.

Она напомнила, что главной целью всего европейского проекта, как и главной целью Израиля, есть мир, демократия и свобода. Поэтому те, кто ориентируются на насилие, никогда не достигнут своих целей.

"Терроризм никогда не может быть оправдан, ни при каких условиях", - добавила Роберта Мецола.

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