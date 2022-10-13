В свое время Владимир Ленин в книге с названием похожим на заглавие этой статьи, вполне справедливо отметил, что одним из главных признаков империализма является борьба за передел разделенного мира. На начальной стадии развития империализма единственным методом борьбы за мировую гегемонию был милитарный, практически все войны конца XIX – начала XX века, включая две мировые, были обусловлены именно этой причиной.

После Второй мировой войны появились более изощренные социальные технологии, благодаря которым мировая гегемония стала достигаться путем продуцирования смыслов. Поскольку во всех странах большинство населения воспринимает философию конкретно, через вещи, то алгоритм борьбы за идейное доминирование выглядел примерно так: империалистическое государство продуцирует смыслы, они воплощаются в материальной культуре, а в свою очередь формирует обыденное сознание. Конечно, это очень упрощенная схема, настолько, что доводя ее до абсурда, Рокфеллер говорил, что для завоевания сознания африканцев достаточно наладить производство всего двух красивых и недорогих вещей, которые человек видит и прикасается постоянно: ботинок и авторучек – и африканская интеллигенция (и весь социум) окажутся у вас в кармане! Но, как показала практика, не только африканское население тянулось к прекрасному, ведь, по чьему-то точному, выражению смертельный удар Советскому Союзу нанес не "Голос Америки", а каталог товаров "Отто".

Относительно того, как эволюционирует империализм в эпоху глобализации, существуют разные мнения. Некоторые ученые считают, что на смену упоминавшейся милитарной и идеологической гегемонии пришла "мягкая сила" - технология, позволяющая отказаться от концепции государственного доминирования и получать желаемое через сотрудничество и привлекательность; другие настаивают, что вся эта т.н. "мягкая сила" - не что иное, как еще одно название идеологической гегемонии, с той только разницей, что вместо авторучек теперь айфоны. Не будем вдаваться в эту дискуссию, а сосредоточимся на причудливой траектории развития такой претендентки на статус империалистической страны, как Российская Федерация. Формат этой заметки не позволяет описать ее путь в деталях, однако он достаточно хорошо известен заинтересованным лицам, поэтому обрисуем эту траекторию буквально тремя штрихами.

Первый штрих. Едва придя в себя от кризиса 90-х и "поднявшись с колен" благодаря высоким ценам на газ и нефть, РФ сразу начала задумываться над возрождением утраченного имперского статуса. Сначала она пыталась достичь его средствами, приемлемыми в современном мире, т.е. "мягкой силы". Для этого была разработана разработка "Русского мира". Если не вдаваться в подробности, ее смысл прекрасно передал один персонаж Виктора Пелевина: "…должна быть четкая и понятная российская идея. Чтобы они (Запад. – Авт.) не думали, что мы здесь у России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтобы такую духовность чувствовали, бляди, как в сорок пятом под Сталинградом!". Вскоре стало очевидно, что подобная идеология почему-то не способна конкурировать ни с западной идеологией, ни с исламской, ни с национальными идеологиями новых стран, которые возникли на обломках Советской империи.

Второй штрих. Убедившись в неспособности конкурировать с ведущими странами ХХ века, но вопреки исторической обреченности, претендуя на статус империи, РФ ступила на путь инволюции, то есть начала развитие в прошлое, прибегнув к грубому силовому давлению. Проще говоря, Россия сознательно избрала путь социальной деградации.

В 2008 году она напала на непокорную Грузию, а с 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины и в конце концов 24 февраля этого года развязала против нашей страны полномасштабную войну. Однако и на милитарном пути ее также постигла неудача. Сегодня уже понятно, что РФ неизбежно терпит поражение в войне против Украины.

Третий штрих. Деградация РФ продолжается и борьба за утверждение русского империализма выходит на этап, не предусмотренный ни одним из классиков в области общественно-политической мысли, а именно: чтобы возродить свою империю РФ прибегает к терроризму. Ведь именно так и не иначе можно охарактеризовать российские удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Украины, угрозы холодомором в сторону Европы и, наконец, угрозы всему миру ядерным оружием.

Почему мы можем охарактеризовать поведение РФ как терроризм? Потому что в политологии терроризмом считается насилие и угроза использования насилия в политических целях, направленные на то, чтобы повлиять на большее число людей, чем те, которые становятся непосредственными жертвами. Таким образом, терроризм – это средство психологического воздействия. Этим терроризм отличается от войны и диверсионных действий. Его главный объект — не те, кто стал жертвой, а оставшиеся в живых. Его цель – не убийство, а запугивание и деморализация живых. Деморализованные и запуганные люди делают все сами, требуя от власти или хотя бы одобряя действия, которые этим людям совсем не выгодны.

Излишне говорить, что у РФ нет никаких шансов запугать Украину, Европу и мировое сообщество, ее террористический шантаж не удастся. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что Российская империя не будет возрождена, методы, к которым прибегает РФ - не что иное, как историческое извращение, и страна лишний раз демонстрирует, что является тупиковой ветвью эволюции "назначение которой лишь в том, чтобы показать миру, как ни нужно жить и чего не нужно делать".

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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