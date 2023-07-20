Терроризм и войны в Африке, миграция в Европу: военный эксперт Коваленко спрогнозировал последствия недееспособности "зернового соглашения"
Если "зерновое соглашение" перестанет существовать - это приведет к продовольственному кризису и дестабилизации в Африке. Это приведет к новым конфликтам и миграции в Европу
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.
"Зерновое соглашение" это уже не наши проблемы. Мы сражаемся за свою независимость, а Европа еще полноценно не воевала. У них могут быть серьезные проблемы в ближайшее время из-за того, что "зерновое соглашение" не работает, зерновые хабы планомерно уничтожаются. А что будет через 3-4 месяца в Африке? Голод, продовольственный кризис из-за отсутствия украинского зерна. Вскоре в странах Африки начнется политическая, социальная, экономическая, гуманитарная дестабилизация. А потом начнётся миграция. В Европу начнется новая волна миллионов новых африканских беженцев", – считает он.
По мнению Коваленко, там будут преимущественно люди мужского пола – они будут жить в поддержку от государства и не работать.
"Есть еще один момент – на этой волне дестабилизации в Африке начнут появляться локальные конфликты, гражданские войны или радикальные движения и террористические организации, как ИГИЛ или "Боко Харам". Это все будет проблемой именно Европы. Сейчас эта проблема с "зерновым соглашением" "и с тем, что Украина не получила достаточно средств ПВО, чтобы обеспечить перекрытие зерновых хабов", - подытожил эксперт.
Прекращение Россией действия "зернового соглашения"
16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.
В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.
18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.
19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.
В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.
Министерство обороны объявило, что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы
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