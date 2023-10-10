Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир

Уважаемые лидеры и члены еврейской общины Филадельфии и Соединенных Штатов Америки,

Примите мои соболезнования по случаю бессовестного террористического нападения на Израиль, которое произошло в эти выходные. Масштабы и безжалостный характер нападения – огромное испытание. Терроризм – это не ответ! Выражаю свою искреннюю солидарность с вашим народом.

Во время наших субботних и воскресных богослужений мы возносили молитвы за справедливость и мир для вас, ваших друзей и родных. Вчера, чтя в Филадельфии память жертв геноцида евреев и других народов в Бабьем Яру вместе с лидерами еврейской и украинской общин нашего города, мы не только упоминали антисемитские преступления и преступления против человечности. Мы стояли вместе, возобновляя наше обязательство работать ради мира и справедливости для всех. Мы стояли вместе, как братья и сестры, шокированные тем, что происходит сегодня на глазах всего мира, как на Святой Земле, так и в Украине. Нет геноцида!

Сегодня как никогда украинцы и евреи, люди веры и доброй воли могут понять друг друга, ведь мы сталкиваемся с действиями, направленными на наше уничтожение. В то время, когда Президент Украины объединяет наши народы, давайте вместе молиться, чтобы воля Божья была исполнена как на Небе, так и на земле.

Я молюсь, чтобы у Израиля была свобода и независимость, демократия, справедливость и мир.

С уважением, Украинский Католический Митрополит-Архиепископ Филадельфийский