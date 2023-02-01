Терроризировали предпринимателей Киева: СБУ обезвредила преступную организацию, действовавшую под видом добробатов
Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, среди членов которой были граждане РФ. Группа, под видом добробатов, шантажировала предпринимателей Киева
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители обезвредили преступную организацию, шантажировавшую предпринимателей Киева.
"Установлено, что группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев с Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО", - установили в СБУ.
Утверждается, что деятельность группировки могла "привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах страны-агрессора".
В Киеве организация действовала под видом добровольческих формирований, систематически требуя деньги с локальных предпринимателей. В случае отказа ее члены психологически давили на киевлян, угрожали физической расправой и уничтожали имущество.
"Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый общак, который на момент обыска составил $354 тыс.", - добавили в СБУ. .
Правоохранители задержали главаря организации, двух граждан РФ и еще троих членов группировки, когда те выбивали из столичного бизнесмена $80 тыс.
Им сообщили о подозрении по статьям УКУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);
- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).
"Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния). Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки", - подчеркнули в Службе.
- Напомним, 1 февраля сообщалось о многочисленных обысках у украинских депутатов и бизнесменов: СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента госзакупок Минобороны: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты;
- Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топменеджментом Укрнафты и Укртатнафты 40 млрд грн.
- Правоохранители также пришли с обысками к экс-министру Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах.
- Также Служба безопасности Украины провела обыски в строительных компаниях Киева, связанных с Медведчуком и Казаком, в частности, в предприятиях подконтрольных нардепу Вадиму Столару.
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