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Терроризировали предпринимателей Киева: СБУ обезвредила преступную организацию, действовавшую под видом добробатов

1 февраля, 2023 среда
18:50
Криминал

Служба безопасности Украины обезвредила преступную организацию, среди членов которой были граждане РФ. Группа, под видом добробатов, шантажировала предпринимателей Киева

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители обезвредили преступную организацию, шантажировавшую предпринимателей Киева.

"Установлено, что группировку возглавлял  криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев с Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО", - установили в СБУ.

Утверждается, что деятельность группировки могла "привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах страны-агрессора".

В Киеве организация действовала под видом добровольческих формирований, систематически требуя деньги с локальных предпринимателей. В случае отказа ее члены психологически давили на киевлян, угрожали физической расправой и уничтожали имущество.

"Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый общак, который на момент обыска составил $354 тыс.", - добавили в СБУ. .

Правоохранители задержали главаря организации, двух граждан РФ и еще троих членов группировки, когда те выбивали из столичного бизнесмена $80 тыс.

Им сообщили о подозрении по статьям УКУ:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

"Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного влияния). Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки", - подчеркнули в Службе.

  • Напомним, 1 февраля сообщалось о многочисленных обысках у украинских депутатов и бизнесменов: СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента госзакупок Минобороны: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты;
  • Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топменеджментом Укрнафты и Укртатнафты 40 млрд грн.
  • Правоохранители также пришли с обысками к экс-министру Арсену Авакову по делу падения вертолета с руководством МВД в Броварах.
  • Также Служба безопасности Украины провела обыски в строительных компаниях Киева, связанных с Медведчуком и Казаком, в частности, в предприятиях подконтрольных нардепу Вадиму Столару.

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Общество
Украина
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СБУ
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