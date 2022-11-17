Доклад, оглашенный на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался массированный ракетный обстрел Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября, он распространил в фейсбуке.

"Какая насмешка над мирными усилиями, что террористы все еще сидят за столом наравне с 14 членами Совета Безопасности. Через день после самой серьезной атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В то время как температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы преследуют цель лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", - отметил Кислица.

На прошлой неделе Украина восстановила суверенитет более 4,5 тыс. квадратных километров в Херсонской и Николаевской областях. Следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений на освобожденных территориях, обнаружены тела как гражданских, так и военнослужащих, напомнил он.

"В последнее время мы услышали ряд заявлений российской стороны по поводу переговоров и диалога. На фоне девяти десятков ракет, выпущенных по объектам гражданской инфраструктуры, трудно говорить об искренности этих заявлений", - подчеркнул постпред.

Россия "просто хочет снова всех нас обмануть", выиграть время, нарастить свои силы, а "затем запустить очередную волну агрессии, террора и глобальной дестабилизации", считает Кислица.

Также он рассказал членам Совбеза об озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 десять шагов по окончании войны.

Среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных; соблюдение Устава ООН; вывод русских войск с территории Украины и восстановление ее контроля над всеми участками государственной границы с Россией; правосудие и восстановление справедливости; защита окружающей среды; предотвращение эскалации и гарантии безопасности; подписание документа, подтверждающего окончание войны.

15 ноября россияне поразили ракетами ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек. Правительство Польши проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света. В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.

Глава МВД сообщал, что во время массированной ракетной атаки РФ было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 объектов энергетической.

Впоследствии в Воздушных силах Украины уточнили, что противовоздушной обороной 15 ноября из 96 сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

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