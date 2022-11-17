Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Террористы за столом Совбеза ООН после массированной атаки по Украине – насмешки над мирными усилиями, - Кислица

Террористы за столом Совбеза ООН после массированной атаки по Украине – насмешки над мирными усилиями, - Кислица

17 ноября, 2022 четверг
06:10
Мир

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает присутствие за одним столом с 14 членами Совбеза представителей российского режима насмешкой над мирными усилиями Совета Безопасности

Доклад, оглашенный на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался массированный ракетный обстрел Россией гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября, он распространил в фейсбуке.

"Какая насмешка над мирными усилиями, что террористы все еще сидят за столом наравне с 14 членами Совета Безопасности. Через день после самой серьезной атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В то время как температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы преследуют цель лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", - отметил Кислица.

На прошлой неделе Украина восстановила суверенитет более 4,5 тыс. квадратных километров в Херсонской и Николаевской областях. Следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений на освобожденных территориях, обнаружены тела как гражданских, так и военнослужащих, напомнил он.

"В последнее время мы услышали ряд заявлений российской стороны по поводу переговоров и диалога. На фоне девяти десятков ракет, выпущенных по объектам гражданской инфраструктуры, трудно говорить об искренности этих заявлений", - подчеркнул постпред.

Россия "просто хочет снова всех нас обмануть", выиграть время, нарастить свои силы, а "затем запустить очередную волну агрессии, террора и глобальной дестабилизации", считает Кислица.

Также он рассказал членам Совбеза об озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 десять шагов по окончании войны.

Среди которых – радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая сохранность; освобождение всех пленных и депортированных; соблюдение Устава ООН; вывод русских войск с территории Украины и восстановление ее контроля над всеми участками государственной границы с Россией; правосудие и восстановление справедливости; защита окружающей среды; предотвращение эскалации и гарантии безопасности; подписание документа, подтверждающего окончание войны.

  • 15 ноября россияне поразили ракетами ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
  • Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек. Правительство Польши проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.
  • Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света. В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.
  • Глава МВД сообщал, что во время массированной ракетной атаки РФ было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 объектов энергетической.
  • Впоследствии в Воздушных силах Украины уточнили, что противовоздушной обороной 15 ноября из 96 сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
ООН
Совет безопасности ООН
война с Россией
Читайте также:
байден
16 ноября, 2022 среда
Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России, которая упала на территории Польши
карта бойових дій
15 ноября, 2022 вторник
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
Ван І
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 ноября
07:23
Иранские хакеры сломали одну из федеральных сетей США и несколько месяцев манили криптовалюту
07:23
Оккупанты минуют инфраструктуру в Каховке и изъяли все учебники по истории Украины в Энергодаре, - Генштаб
06:51
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
06:40
Кислица: Украина поддерживает полное и прозрачное расследование падения ракеты на территории Польши
05:59
Валерий Герасимов
В Пентагоне сообщили, что не могут дозвониться до главы генштаба РФ Герасимова.
05:40
Пригожин работает над созданием консервативного движения РФ, которое может перерасти в партию - ISW
05:30
В 2023 году в Украине появится реестр убытков от агрессии РФ, - Минюст
05:05
В России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей
04:39
Украина и Польша внедрят общий контроль на границе
04:13
Популизм не пройдет. Шольц верит в поражение Трампа на предстоящих выборах президента США
03:46
Конгресc США
На промежуточных выборах в США республиканцы побеждают в Палате представителей, - CNN
03:18
На юге враг значительно усилил воздушную разведку и налаживает логистику на левобережье Днепра
02:51
Ллойд Остин
Зимой ВСУ продолжат оказывать значительное давление на армию РФ, - министр обороны США
02:24
Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Белоруссии
01:57
"Спасибо партнерам за поддержку и новые инициативы", - Резников об итогах встречи в "формате Рамштайн"
01:29
В аэропортах Москвы и Петербурга введен максимальный уровень террористической угрозы
01:07
Сергей Згурец
Есть признаки, что у россиян иссякают ракеты, - военный аналитик Сергей Згурец
01:02
Россия проиграла в стратегическом, тактическом и оперативном плане – генерал Милли о войне в Украине
00:38
Польша отменила консультации с НАТО из-за падения ракеты на пограничные с Украиной, - Моравецкий
00:17
ПВО, артиллерия, боеприпасы и зимнее снаряжение от шести стран: Пентагон об итогах "Рамштайна"
00:17
Оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: погибла женщина, ранен страж порядка
2022, среда
16 ноября
23:15
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украинские системы ПВО умеют предварять коварные действия врага. Колонка Сергея Згурца
22:57
Игорь Коломойский
Журналисты выяснили, что Коломойский стоит за четырьмя компаниями, которые отсудили 40% Полтавского ГОКа 20 лет спустя
22:35
Эксклюзив
Герои Украины. "Есть желание дать россиянам по зубам, чтобы они откатились в свои степи", – воин 24 "королевской" бригады Иван Билык
22:34
Хмельницкая АЭС
МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
22:22
Аптеки, почта, банки и коммуникации: Зеленский рассказал, как на Николаевщину и Херсонщину возвращается нормальная жизнь
22:09
Зеленский провел заседание Ставки. Военные представили все данные об инциденте в Польше
22:06
Кинотеатр
Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на российских телеканалах
21:58
Эксклюзив
Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман
21:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 ноября
21:39
Рамзан Кадыров
СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск: санкция статьи предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения
21:30
Футболисты МЮ ждут, что Роналду уйдет из клуба, боссы нашли ему замену
21:13
Волонтер Игорь Лаченков собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ
20:57
Иранские дроны-камикадзе "Шахед" могут собирать в Таджикистане, - таджикский оппозиционер
20:51
Канада
Канада ввела санкции против производителей иранских дронов-камикадзе
20:10
Белый дом признал, что Россия ответственна за инцидент с ракетой в Польше
20:07
Защита украинского неба является приоритетом на "Рамштайн-7", – Резников
20:02
OPINION
Сон разума в путинской стране фейков
20:01
Зеленский объяснил, почему не предупредил украинцев о начале полномасштабной войны. Ему предлагали эвакуировать Киев
19:56
После скандала с хвалебными песнями о России в Лавре архимандрит Захария собрался бежать в Германию, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV