Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на представителя так называемого суда.

Как известно, на "скамье подсудимых" оказались пятеро иностранцев, воевавших против российских оккупантов на стороне ВСУ. Это гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии – Векослав Пребиг, а также подданные Великобритании – Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Сепаратисты "ДНР" утверждают, что иностранцам вменяется "участие в вооруженном конфликте и военных действиях в качестве наемников" и "прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". Их также обвиняют в действиях, "направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР".

Согласно "законам" псевдореспублики, если воинов признают виновными, им может грозить смертная казнь.

Напомним, в "ДНР" обвинили в "наемничестве" еще двух граждан Великобритании, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

9 июня террористы "ДНР" приговорили к казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ.

В тот же день МИД Великобритании отреагировал на самосуд террористов "ДНР". В Британии считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

10 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ

А 2 августа в террористической ДНР заявили о намерении "судить" 5 иностранцев.