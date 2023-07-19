Террористы сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, - Зеленский о ночной атаке РФ
Президент Владимир Зеленский 19 июля отреагировал на ночную атаку россиян и заявил, что оккупанты совершенно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения
Об этом он написал 19 июля в телеграмме.
Отмечается, что Владимир Зеленский на утреннем совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесщине, Житомирщине, другим регионам Украины.
"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что вице-премьер Александр Кубраков и министр Игорь Клименко проинформировали о последствиях вражеских ударов. Также были доклады главкома Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.
"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – поделился лидер государства.
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
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