Об этом он написал 19 июля в телеграмме.

Отмечается, что Владимир Зеленский на утреннем совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесщине, Житомирщине, другим регионам Украины.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что вице-премьер Александр Кубраков и министр Игорь Клименко проинформировали о последствиях вражеских ударов. Также были доклады главкома Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – поделился лидер государства.