Террористы провели обыски и задержали верующих ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы" на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В российской модели церквей является лишь методом донесения нужной информации для контроля населения, при этом церковь работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях. В настоящее время россияне подвергают ряд конфессий на временно оккупированных территориях репрессиям", - пишет ЦНС.

Обыски провели в ПЦУ (Православная Церковь Украины), ГКЦУ (Греко-Католическая Церковь Украины) и Свидетелей Иеговы. Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. Аналогичную политику религиозных репрессий Москва уже отработала в свое время в Крыму.