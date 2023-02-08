Террористы провели обыски и задержали верующих ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы" на временно оккупированных территориях
Российские террористы совершают репрессии над представителями религиозных общин на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В российской модели церквей является лишь методом донесения нужной информации для контроля населения, при этом церковь работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях. В настоящее время россияне подвергают ряд конфессий на временно оккупированных территориях репрессиям", - пишет ЦНС.
Обыски провели в ПЦУ (Православная Церковь Украины), ГКЦУ (Греко-Католическая Церковь Украины) и Свидетелей Иеговы. Некоторые члены религиозных общин были задержаны.
Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. Аналогичную политику религиозных репрессий Москва уже отработала в свое время в Крыму.
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