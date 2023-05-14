Террористы обстреляли фермеров в регионе Буркина-Фасо: 33 человека погибли
Вооруженные люди обстреляли фермеров, выращивающих овощи в регионе Буркина-Фасо, в результате чего погибли по меньшей мере 33 человека
Об этом сообщает 24 Digital.
Сообщается, что губернатор Бабо Пьер Бассинг заявил, что нападение на фермеров произошло в четверг вечером.
"Деревня Юлу в департаменте Шериба провинции Мухун подверглась трусливому и варварскому террористическому нападению. Нападавшие обстреляли мирных жителей, которые занимались сельским хозяйством вдоль реки. Предварительно число погибших составляет 33 человека", - сказал он.
Местные источники также сообщили, что вооруженные нападавшие на мотоциклах открыли хаотичный огонь по фермерам.
В частности, отмечается, что с марта в восьми из 13 регионов Буркина-Фасо действует чрезвычайное положение.
- 5 мая полиция Бельгии задержала семерых человек, большинство из которых - выходцы из Чечни, подозреваемые в поддержке ИГ.
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