Об этом сообщает 24 Digital.

Сообщается, что губернатор Бабо Пьер Бассинг заявил, что нападение на фермеров произошло в четверг вечером.

"Деревня Юлу в департаменте Шериба провинции Мухун подверглась трусливому и варварскому террористическому нападению. Нападавшие обстреляли мирных жителей, которые занимались сельским хозяйством вдоль реки. Предварительно число погибших составляет 33 человека", - сказал он.

Местные источники также сообщили, что вооруженные нападавшие на мотоциклах открыли хаотичный огонь по фермерам.

В частности, отмечается, что с марта в восьми из 13 регионов Буркина-Фасо действует чрезвычайное положение.