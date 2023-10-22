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"Террористы не сломают украинскую волю": Зеленский рассказал о подразделениях защитников на фронте

22 октября, 2023 воскресенье
20:23
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, какие именно подразделения сейчас находятся в горячих точках на Харьковщине, Донбассе и в Запорожской области

Об этом идет речь в вечернем обращении.

"Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость. Готовность людей работать ради своего государства, ради своей Украины. Готовность драться, чтобы никогда в Москве не было никакого реального основания надеяться, что Украина когда-нибудь сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит. И, несмотря на все выгоняемое российское зло со своей земли", – сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас важна помощь, кто сейчас в бою, на боевых постах, на позициях.

"Ежедневно нужен результат для Украины – выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед каждый день, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир". помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает", – сказал президент.

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Зеленский также отметил в обращении украинских воинов, проявивших себя в последние недели на разных направлениях. В частности, упомянул о Харьковщине, где бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады и 1-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады ведут бои на Купянском направлении.

"Авдеевское и Марьинское направления, особенно жесткие. Многочисленные атаки россиян. Но наши позиции защищены. 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, 59-я отдельная мотопехотная и десантники "Семьдесят девятка" - я благодарю всех вас, воины, воины защита. То, что придает уверенности всей стране. И каждый раз это честь для меня - благодарить воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам защищать Донбасс", - подчеркнул глава страны.

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Он упомянул Лиманское направление, где ведут бои 68-я отдельная егерская бригада и подразделения знаменитой 95-й отдельной бригады ДШВ. На Бахмутском направлении Зеленский отделил хорошие результаты 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады. А на Мелитопольском направлении – десантников 46-й аэромобильной бригады.

"И следующая неделя добавит еще возможностей для Украины – для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей Формулы мира, которая продолжает объединять мир. Спасибо всем в мире, кто помогает Украине! Я благодарю и всех в нашем государстве, кто каждый день использует так, чтобы мы все, весь украинский народ, стали сильнее!" – подчеркнул президент.

  • Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил , что если российским войскам удастся взять Авдеевку, то они будут двигаться в направлении оккупации всего Донбасса.
Президент Украины
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
Владимир Зеленский
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