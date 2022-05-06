Террористы "ЛНР" и "ДНР" назначили "послов" в России
В самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" определились с "послами" в России
Об этом сообщает "Медуза".
Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин подписал указ о назначении "посла" в Российской Федерации. Им стала заместитель главы Народного совета "ДНР" Ольга Макеева.
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник также назначил "посла" в РФ. Им стал его советник Родион Мельник, ранее участвовавший в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Также он известен как бывший пресс-секретарь Виктора Януковича и бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов.
- Отметим, что Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" и пригрозил властям Украины как раз накануне широкомасштабного вторжения, 21 февраля.
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