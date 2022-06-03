Об этом сообщают представители террористов.

Там заявили, что с помощью Viber украинские военные якобы "вычисляют объекты, по которым наносят удары".

В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".

В "ДНР" отметили, что Viber используют якобы "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары и раскрывается местонахождение критической гражданской и военной инфраструктуры".