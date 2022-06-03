Террористы "ЛДНР" заявили о блокировке Viber в ОРДЛО
В террористических организациях "ЛНР" и "ДНР" заявили о временной блокировке мессенджера Viber на оккупированном Донбассе
Об этом сообщают представители террористов.
Там заявили, что с помощью Viber украинские военные якобы "вычисляют объекты, по которым наносят удары".
В группировке "ЛНР" заявили, что это "ответ на многократное учащение использования сервиса с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей критической военно-гражданской инфраструктуры".
В "ДНР" отметили, что Viber используют якобы "для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары и раскрывается местонахождение критической гражданской и военной инфраструктуры".
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