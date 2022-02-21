Террористы "Л/ДНР" отбирают у предпринимателей ОРДЛО деньги и транспорт на "военные нужды", - Восточная правозащитная группа

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа Facebook.



"Нами зафиксированы 7 случаев экспроприации транспортных средств НЗФ у местных предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками. Отбирают транспортные средства цивилизованно, подписывают договор о передаче и условия, при которых предпринимателю все возвращается. В 2014 году забирали без документов, но суть не меняется", - говорится в сообщении.



Группа зафиксировала, что т. н. советы предпринимателей НЗФ "Л/ДНР" собирают местных предпринимателей в городах ОРДЛО и объявляют о добровольно-принудительном пожертвовании в пользу НЗФ на военные нужды.



При этом отказы не принимаются, а размеры взносов совет предпринимателей для каждого бизнесмена определяет отдельно.

Напомним, главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что уже 1,2 млн жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение российского паспорта.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.