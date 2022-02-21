Террористы "Л/ДНР" отбирают у предпринимателей ОРДЛО деньги и транспорт на "военные нужды", - Восточная правозащитная группа
НЗФ "Л/ДНР" вызывают предпринимателей с целью "добровольного" сбора пожертвований на нужды армии в связи с объявлением "эвакуации" и "мобилизации"
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа Facebook.
"Нами зафиксированы 7 случаев экспроприации транспортных средств НЗФ у местных предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками. Отбирают транспортные средства цивилизованно, подписывают договор о передаче и условия, при которых предпринимателю все возвращается. В 2014 году забирали без документов, но суть не меняется", - говорится в сообщении.
Группа зафиксировала, что т. н. советы предпринимателей НЗФ "Л/ДНР" собирают местных предпринимателей в городах ОРДЛО и объявляют о добровольно-принудительном пожертвовании в пользу НЗФ на военные нужды.
При этом отказы не принимаются, а размеры взносов совет предпринимателей для каждого бизнесмена определяет отдельно.
- Напомним, главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что уже 1,2 млн жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение российского паспорта.
- Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.77
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное