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Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула

11 октября, 2023 среда
17:10
Война в Израиле

Харьковского физика Сергея Гредескула убили несколько дней назад в Израиле

Об этом сообщает Status Quo, информацию подтвердили в Физико-техническом институте низких температур.

Физика-профессора Сергея Гредескула и его жену убили ворвавшиеся в их дом в городе Офаким (Израиль) террористы ХАМАСа. Супругам было по 81 году.

Что известно о Сергее Гредескуле

Сергей Гредескул окончил Харьковский университет в 1964 году. Работал в Харьковском физико-техническом институте (1968-1971 гг.), Физико-техническом институте низких температур АНУ (1971-1992 гг.). В 1990 стал доктором физико-математических наук.

Гредескул является лауреатом Государственной премии Украины, соавтор книги "Введение в теорию неупорядоченных систем".

С 1992 жил в Израиле. Работал профессором Университета Бен-Гуриона.

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Наука
Украина
Харьков
Израиль
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