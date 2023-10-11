Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула
Харьковского физика Сергея Гредескула убили несколько дней назад в Израиле
Об этом сообщает Status Quo, информацию подтвердили в Физико-техническом институте низких температур.
Физика-профессора Сергея Гредескула и его жену убили ворвавшиеся в их дом в городе Офаким (Израиль) террористы ХАМАСа. Супругам было по 81 году.
Что известно о Сергее Гредескуле
Сергей Гредескул окончил Харьковский университет в 1964 году. Работал в Харьковском физико-техническом институте (1968-1971 гг.), Физико-техническом институте низких температур АНУ (1971-1992 гг.). В 1990 стал доктором физико-математических наук.
Гредескул является лауреатом Государственной премии Украины, соавтор книги "Введение в теорию неупорядоченных систем".
С 1992 жил в Израиле. Работал профессором Университета Бен-Гуриона.
Оперативные новости о ситуации в Израиле читайте на сайте Еспресо!
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное