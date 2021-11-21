Террористы из ХАМАСа обстреляли прохожих в Иерусалиме
Утром воскресенья, 21 ноября 2021 года, в старом городе Иерусалима произошел теракт
Четыре человека получили огнестрельные ранения в районе Цепных ворот при входе на Храмовую гору. Один из пострадавших, а это 30-летний мужчина, скончался в больнице. Об этом сообщает Еспресо.TV .
По данным полиции, террорист открыл огонь из автомата и в считанные секунды был нейтрализован. Позже стало известно, что теракт был организован двумя людьми: один из них открыл огонь по прохожим и сотрудникам пограничной полиции МАГАВ и был нейтрализован, второй - скрылся с места преступления. Силы безопасности приступили к операции по поискам второго террориста.
Территория Храмовой горы оцеплена, район старого города закрыт на въезд и выезд.
На место происшествия прибыл генинспектор израильской полиции Яак Шабтай. По его словам, реакция стражей порядка на инцидент была немедленной.
"В течение 32 секунд террорист был оцеплен и нейтрализован", - приводит слова Шабтая израильское издание Detali .
Также обнародована информация о личности ликвидированного террориста. Его имя – Фади Абу Шхидам, 42-летний житель района Шуафат Восточного Иерусалима. Муж ранее был известен правоохранителям и ранее был разоблачен в связях с ХАМАСом.
Спикер ХАМАС в Газе прокомментировал произошедшее так: "Речь идет о героическом акте в Иерусалиме. Город продолжит бороться до тех пор, пока оккупация не будет прекращена".
- Исламские фундаменталисты считают, что весь Иерусалим должен принадлежать арабам-мусульманам.
- В исламе Иерусалим, особенно его исторический центр, считается священным местом, ведь там. по преданию, в VII в. н.э.происходило вознесение пророка Магомета.
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