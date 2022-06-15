Об этом сообщает "Европейская правда".

В санкционный список вошли гражданин Украины Станислав Шевчук, швед Антон Тулин и россиянин Александр Жуковский.

Шевчук и Жуковский связаны с так называемым "Русским имперским движением". Это крайняя ультраправая и монархическая организация, основанная в Санкт-Петербурге, провозглашающая своей целью восстановление в России самодержавной монархии.

Известно, что "Русское имперское движение" было причастно к вербовке наемников в так называемые "ЛНР" и "ДНР". В США и Канаде организацию сочли террористической.

Как утверждает министерство финансов США, "Российское имперское движение" стремилось создать глобальную сеть насильственных и экстремистских группировок с целью подрыва демократических процессов.

Станислав Шевчук, по данным ведомства, в 2017 году был в США, где стремился наладить связи с праворадикальными группировками (об этом писали и СМИ), а в 2019 году проводил кампании в поддержку своего движения в Европе.

Александр Жуковский с 2014 года собрал более 200 миллионов рублей, на которые приобрел оружие и военное оборудование для боевиков на Донбассе и Российского имперского движения, а с февраля 2022 года, когда началось открытое вторжение РФ в Украину, так же собирал средства для российских военных . Кроме того, Жуковский учил членов движения методам совершения террористических актов и насилия.

Антон Тулин – член неонацистской группировки "Северное движение сопротивления", причастный к серии взрывов в Гетеборге в 2016 году (тогда никто не пострадал). В 2017 году Тулина и еще двое его сообщников приговорили в Швеции к полутора годам лишения свободы. В СМИ писали, что Тулин проходил обучение в центре "Русского имперского движения".

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